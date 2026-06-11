Phát hiện 50 tờ tiền có mệnh giá từ 500.000 đồng trong chiếc túi bỏ quên trên tàu SNT4

Sáng 11/6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thông tin, Tổ tàu SNT4 vừa kịp thời phát hiện và bàn giao lại một túi đeo chéo chứa nhiều tài sản giá trị cùng giấy tờ tùy thân quan trọng cho một hành khách bỏ quên khi xuống ga Nha Trang.

Tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng hành khách bỏ quên trên chuyến tàu. Ảnh: VNR

Theo thông tin từ ngành đường sắt, tối 10/6, đoàn tàu SNT4 do Trưởng tàu Lê Thành Vân phụ trách khởi hành từ ga Sài Gòn lúc 22h15. Sau khi tàu đến ga Nha Trang và hành khách đã xuống ga an toàn, tiếp viên phụ trách toa số 7 Tô Thị Thanh Tuyền tiến hành vệ sinh, chỉnh trang toa xe theo quy định.

Trong quá trình làm việc, chị Tuyền phát hiện một túi đeo chéo màu đen bị bỏ quên tại khu vực giường số 1. Ngay sau đó, sự việc được báo cáo cho Trưởng tàu Lê Thành Vân để xử lý theo quy trình.

Dưới sự chứng kiến của các bộ phận liên quan trên tàu, tổ công tác tiến hành kiểm tra tài sản bên trong chiếc túi. Qua kiểm đếm, bên trong có 25 triệu đồng tiền mặt gồm 50 tờ mệnh giá 500.000 đồng, cùng 2 hộ chiếu và 2 giấy miễn thị thực mang tên Bùi Văn Dương và Bùi Allan.

Nhân viên đường sắt trao trả tài sản cho hành khách để quên trên tàu. Ảnh: VNR

Trưởng tàu đã lập biên bản bàn giao tài sản theo đúng quy định của ngành đường sắt, đồng thời nhanh chóng liên hệ với hành khách Bùi Văn Dương thông qua số điện thoại đăng ký trên hệ thống vé để thông báo và hướng dẫn nhận lại tài sản.

Đại diện ngành đường sắt cho biết, việc thất lạc các giấy tờ quan trọng như hộ chiếu và giấy miễn thị thực có thể gây nhiều khó khăn, đặc biệt đối với hành khách nước ngoài. Nhờ sự trung thực, tinh thần trách nhiệm cùng quy trình xử lý nhanh chóng của tổ tàu, hành khách đã tránh được những phiền toái không đáng có.