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Nữ sinh gặp sự cố hy hữu trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2026, CSGT gấp rút xử lý

| | Xã hội

Không chỉ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, lực lượng chức năng còn kịp thời đồng hành cùng các sĩ tử trong những thời khắc khó khăn nhất trước giờ làm bài.

Sáng 11/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Trường Chinh (xã Nhân Cơ), Tổ công tác CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ một thí sinh quay về nhà lấy giấy tờ dự thi bị bỏ quên.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, em Lê Thị L., học sinh Trường THPT Trường Chinh, sau khi đến điểm thi mới phát hiện để quên toàn bộ giấy tờ tùy thân và dụng cụ phục vụ kỳ thi tại nhà. Do nơi ở cách điểm thi khoảng 40 km nên nữ sinh vô cùng lo lắng vì sợ không kịp thời gian làm thủ tục dự thi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác CSGT đã nhanh chóng sử dụng phương tiện đặc chủng đưa em L. về nhà lấy giấy tờ và các dụng cụ cần thiết. Vượt quãng đường dài trong điều kiện thời gian gấp rút, các cán bộ CSGT đã kịp thời đưa nữ sinh trở lại điểm thi an toàn, đúng thời gian quy định, giúp em ổn định tâm lý để bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Ngày 11/6 là ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, buổi sáng các thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, phát đề lúc 7h30 và bắt đầu làm bài từ 7h35. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút, phát đề lúc 14h20' và bắt đầu làm bài từ 14h30'. Kỳ thi năm nay diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Sáng 12/6, thí sinh tiếp tục hoàn thành bài thi tự chọn gồm hai môn trong số các môn đã học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để nhiều trường đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh.

Tại nhiều địa phương trên cả nước, bên cạnh công tác tổ chức thi, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện và các đơn vị chức năng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh, từ phân luồng giao thông, hướng dẫn tại điểm thi đến giúp đỡ những trường hợp gặp sự cố bất ngờ. Câu chuyện nữ sinh ở Lâm Đồng được CSGT hỗ trợ lấy lại giấy tờ dự thi là một trong những hình ảnh đẹp, góp phần tiếp thêm động lực và sự an tâm cho các sĩ tử trong ngày thi đầu tiên.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

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