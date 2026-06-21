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Trần Như Ngọc SN 1994 đã bị bắt

| | Xã hội

Trần Như Ngọc là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã về tội “Tham ô tài sản”.

Ngày 18/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà thuộc xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, Công an Đồng Tháp cùng với Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tiến hành tiếp nhận 86 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Trần Như Ngọc SN 1994 đã bị bắt - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 86 công dân Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Theo đó, 86 công dân gồm 66 nam và 20 nữ có hộ khẩu thường trú tại 23 tỉnh thành trong cả nước. Qua làm việc ban đầu, lực lượng làm nhiệm vụ xác định có 20 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra, xác minh nhân thân, rà soát các trường hợp có liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đồng thời, các công dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết, ổn định tâm lý và tạo điều kiện sớm trở về địa phương.

Trong quá trình xử lý thông tin đối với 86 công dân này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có lệnh truy nã của Công an TP Hải Phòng.

Qua làm việc, đối tượng là Trần Như Ngọc, sinh năm 1994, ngụ tại xã Phú Thái, TP Hải Phòng bị truy nã về tội "tham ô tài sản".

Trần Như Ngọc SN 1994 đã bị bắt - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Như Ngọc bị bắt giữ (Ảnh: Tuổi trẻ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng/Báo Lao động).

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa khầu Quốc tế Dinh Bà đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 trường hợp về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật" với tổng số tiền gần 137 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị có liên quan đã thực hiện công tác tiếp nhận công dân theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, thể hiện tinh thần hợp tác giữa lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Campuchia trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

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