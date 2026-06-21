Điểm chuẩn chuyên Hà Nội 2026: Lộ diện những lớp tăng điểm mạnh nhất

Bức tranh tuyển sinh lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026 cho thấy xu hướng tăng điểm ở nhiều lớp chuyên, đặc biệt tại nhóm khoa học tự nhiên và ngoại ngữ.

Dẫn đầu điểm chuẩn là lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với mức điểm chuẩn 43,75, tăng 3,25 điểm so với năm ngoái.

Xếp ngay sau là chuyên Tiếng Anh của Hà Nội - Amsterdam với 41,90 điểm, tăng 0,75 điểm; chuyên Tiếng Nhật đạt 41,55 điểm, tăng tới 2,9 điểm. Ở chiều ngược lại chuyên Hóa học năm nay lấy 41,12 điểm, giảm 1,63 điểm.

Đáng chú ý, nhiều lớp chuyên của Hà Nội - Amsterdam đồng loạt tăng điểm, trong đó chuyên tiếng Trung tăng mạnh nhất với mức tăng 3,85 điểm, từ 37,15 lên 41 điểm; chuyên Ngữ văn tăng 1,25 điểm; chuyên Địa lý tăng 0,75 điểm. Trong khi đó, chuyên Tiếng Pháp giảm nhiều điểm nhất, từ 38,5 xuống 36,65 điểm.

Biến động điểm chuẩn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2025 và 2026.

Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, hầu hết các lớp chuyên đều tăng nhẹ. Chuyên Vật lý dẫn đầu với 40,25 điểm, tăng mạnh 4,25 điểm so với năm trước.

Chuyên Sinh học tăng 2,25 điểm, lên mức 36,25 điểm. Ở nhóm khoa học xã hội, chuyên Ngữ văn tăng nhẹ lên 37,75 điểm; chuyên Lịch sử tăng 1 điểm với mức điểm chuẩn là 34,25; chuyên Địa lý tăng 0,5 điểm với mức điểm chuẩn là 35,5 điểm.

Riêng chuyên Toán giảm 0,5 điểm, từ 36 xuống 35,5 điểm; chuyên Tin học cũng giảm nhẹ 0,25 điểm. Chuyên Hóa học giảm mạnh nhất, từ 38,25 xuống 37 điểm, giảm 1,25 điểm.

Biến động điểm chuẩn Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ năm 2025 và 2026.

Điểm chuẩn của Trường THPT chuyên Chu Văn An năm nay có sự phân hóa rõ nét.

Chuyên Vật lý dẫn đầu toàn trường với mức điểm chuẩn 40,50, tăng 2,5 điểm so với năm trước. Chuyên Tiếng Nhật tiếp tục duy trì sức hút khi tăng 1,85 điểm, đạt 40,35 điểm. Chuyên Tiếng Hàn ghi nhận mức tăng đột biến nhất, từ 19,65 lên 37,80 điểm, tăng tới 18,15 điểm.

Chuyên Tiếng Pháp cũng tăng mạnh 2,6 điểm, lên mức 32,80 điểm. Ở chiều ngược lại, chuyên Hóa học giảm sâu nhất, từ 40 xuống 36,63 điểm, giảm 3,37 điểm, đồng thời đánh mất vị trí lớp chuyên có điểm chuẩn cao nhất của trường. Chuyên Toán giảm 1 điểm, còn 35,25 điểm; chuyên Địa lý và Tin học cùng giảm nhẹ 0,25 điểm. Chuyên Tiếng Pháp tiếp tục là lớp có điểm chuẩn thấp nhất toàn hệ thống với 32,8 điểm, dù tăng 2,6 điểm so với năm trước.

Biến động điểm chuẩn Trường THPT chuyên Chu Văn An năm 2025 và 2026

Trường THPT chuyên Sơn Tây ghi nhận mức tăng đáng kể ở hầu hết các lớp chuyên.

Chuyên Ngữ văn vẫn dẫn đầu với mức điểm chuẩn là 34,5 điểm, tăng 0,25 điểm so với năm ngoái.

Chuyên Tin học và Sinh học là 2 lớp tăng 3,25 điểm với mức điểm chuẩn lần lượt là 30,5 điểm và 33 điểm.

Chuyên Vật lý tăng mạnh nhất 8 điểm so với năm 2025, với mức điểm chuẩn là 34 điểm.

Năm nay chuyên Toán lại giảm 3,25 điểm, mức điểm chuẩn năm nay là 28,75 điểm.

Biến động điểm chuẩn Trường THPT chuyên Sơn Tây năm 2025 và 2026

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi biết điểm thi lớp 10, thí sinh cần theo dõi sát các mốc thời gian về phúc khảo, nhận kết quả và xác nhận nhập học.

Cụ thể từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến 27/6.

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 25/6/2026 đến ngày 27/6/2026; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 4/7/2026 đến ngày 6/7/2026.