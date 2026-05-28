Nữ sinh mắc lỗi nghiêm trọng trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, CSGT giúp sức "sửa sai"

Trước tình huống khẩn cấp, Ban Giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng đề nghị lực lượng CSGT đang “Tiếp sức mùa thi lần I năm 2026” hỗ trợ đưa thí sinh đến đúng điểm thi.

Sáng 28/5, tại điểm thi THPT Tam Hiệp (Đồng Nai), Ban Giám hiệu nhà trường phát hiện một thí sinh làm thủ tục nhầm điểm thi. Trước tình huống khẩn cấp, Ban Giám hiệu đã nhanh chóng đề nghị lực lượng CSGT đang tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi lần I năm 2026” hỗ trợ đưa thí sinh đến đúng điểm thi tại Trường THCS Bình Đa (phường Tam Hiệp, Đồng Nai).

Ngay lập tức, Thượng úy Trương Phi Long, Thượng úy Lý Vũ Khánh Linh và Trung úy Lê Xuân Thắng đã sử dụng xe đặc chủng khẩn trương đưa thí sinh di chuyển an toàn, kịp thời gian quy định chỉ trong vòng 3 phút.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm và đầy nhân văn của cán bộ, chiến sĩ CSGT đã góp phần giúp thí sinh ổn định tinh thần, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Đoạn clip ghi lại một phần diễn biến sự việc nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dư luận.

(Nguồn: Page Cục Cảnh sát Giao thông)

Sáng 28/5, hơn 30 ngàn thí sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chính thức thi môn Toán - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Theo lịch thi, hôm nay, thí sinh thi 2 môn là Toán (120 phút) và Tiếng Anh (60 phút). Ngày mai 29/5, thí sinh thi môn Ngữ văn (120 phút). Đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường THPT chuyên sẽ thi thêm 1 môn chuyên tương ứng. Năm nay, tỉnh Đồng Nai có 3 trường THPT chuyên tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10.

Toàn tỉnh có 44 điểm thi để tuyển sinh cho 24 trường THPT công lập. Các trường THPT công lập và tư thục còn lại không tổ chức thi tuyển sẽ xét tuyển vào lớp 10 bằng hình thức xét học bạ THCS.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

Quy định mới nhất liên quan đến tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ

