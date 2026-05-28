Người Hà Nội chật vật băng qua công trường bụi mù giữa nắng như thiêu

PV/VTC News
28-05-2026 - 16:36 PM |
Thời gian gần đây, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đi qua phường Khương Đình (Hà Nội) đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều hộ dân đã bàn giao nhà cửa để phục vụ tháo dỡ, thi công dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dọc đường Khương Đình, nhiều khu vực thuộc phạm vi dự án đang được máy móc phá dỡ liên tục.
Đất đá, gạch vỡ cùng phế thải xây dựng được tập kết sát mép đường. Một số vị trí chưa được che chắn kỹ khiến bụi phát tán mạnh ra khu vực xung quanh.
Các máy xúc, máy khoan bê tông hoạt động liên tục từ sáng đến chiều để tháo dỡ nhà dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Mỗi khi máy móc vận hành, bụi từ công trình lại cuốn lên trắng xóa cả đoạn đường.
Nhiều người đi xe máy phải dùng khẩu trang, áo chống nắng che kín mặt khi đi qua khu vực công trường.
Trong những ngày Hà Nội nắng nóng gay gắt với nhiệt độ gần 40℃, bụi từ công trường càng phát tán mạnh hơn. Không khí tại khu vực trở nên ngột ngạt, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Người dân sinh sống gần đường Khương Đình cho biết, các hộ trong khu vực đều đồng tình, ủng hộ chủ trương triển khai dự án Vành đai 2,5 với kỳ vọng tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ giúp giao thông thuận lợi hơn. “Tôi thấy đây là dự án quan trọng của thành phố nên người dân đều ủng hộ, chấp nhận việc thi công trong một thời gian. Tuy nhiên, quá trình phá dỡ phát sinh khá nhiều bụi, nhất là lúc máy móc hoạt động liên tục. Chúng tôi mong đơn vị thi công tăng cường phun nước, che chắn kỹ để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân”, người này chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Thành, người thường xuyên đi qua khu vực này cho rằng việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng là cần thiết để dự án sớm hoàn thành, giảm ùn tắc cho khu vực phía Tây Nam Hà Nội. “Người dân đều mong tuyến đường sớm hoàn thiện để đi lại thuận tiện hơn nên rất ủng hộ chủ trương của thành phố. Nhưng trong quá trình thi công, các đơn vị cần chú ý hơn đến việc che chắn công trình, tưới nước thường xuyên và thu gom phế thải để giảm bụi, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân”, ông Thành nói.
Không chỉ khu vực đường Khương Đình, trên đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông, một phần tuyến đường hiện cũng đang được rào tôn để thi công hệ thống cống thoát nước chống ngập.
Việc thi công khiến lòng đường bị thu hẹp khoảng một nửa, giao thông thường xuyên ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Giữa thời tiết oi nóng, người dân phải di chuyển chậm qua khu vực bụi bặm, nham nhở.
Tại một số đoạn đã thu hẹp hàng rào thi công, mặt đường sau hoàn trả vẫn phủ lớp đất cát dày, gồ ghề, dễ phát sinh bụi.
Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án. Trong đó, mục tiêu được đặt ra là hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6 đối với ba cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát cùng các đoạn còn lại của tuyến Vành đai 2,5.
Chỉ thị số 08 của UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ tình trạng nhiều công trình thi công chưa đồng bộ, phát tán bụi bẩn và tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Thành phố đã giao các đơn vị chức năng tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường tại công trường xây dựng.
