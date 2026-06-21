Người dân có lương hưu chú ý kỳ lương tháng 7 có thể bị gián đoạn vì điều này

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa phát đi thông báo thúc giục những công dân đang nhận lương hưu và trợ cấp thông qua người đại diện (ủy quyền) phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục gia hạn hoặc ký lại văn bản ủy quyền. Nếu quá hạn định, việc chi trả phát lương hưu hằng tháng sẽ tạm thời bị gián đoạn.

Lý do hàng loạt giấy ủy quyền cũ sắp sửa vô hiệu lực

Theo lý giải từ cơ quan bảo hiểm, sự thay đổi này xuất phát từ các điều khoản mới trong Luật BHXH năm 2024. Cụ thể, mọi văn bản nhờ người nhận thay lương hưu hoặc các khoản trợ cấp xã hội chỉ có thời hạn sử dụng tối đa là 12 tháng tính từ ngày các bên xác lập ký kết.

Đối chiếu theo quy định này, tất cả các loại giấy ủy quyền được thiết lập trước thời điểm ngày 1/7/2025 sẽ chính thức hết giá trị pháp lý sau ngày 30/6/2026.

Nhằm đồng hành và hỗ trợ người dân, suốt từ ngày 18/4 đến nay, BHXH TP Hà Nội đã liên kết chặt chẽ với Bưu điện thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng các khối ban ngành tổ chức chứng thực chữ ký và hướng dẫn người dân làm lại thủ tục.

Khảo sát đến ngày 17/6, đã có xấp xỉ 72.000 trường hợp hoàn thành việc làm lại hồ sơ hoặc chủ động chuyển hẳn sang hình thức nhận tiền qua thẻ ATM. Tuy nhiên, rà soát hệ thống cho thấy hiện vẫn còn hơn 20.000 người chưa ra trình báo và làm lại thủ tục.

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và phương thức nộp nhanh gọn

Để quyền lợi không bị ảnh hưởng khi bước sang tháng 7, người dân chưa làm lại giấy tờ cần khẩn trương lựa chọn một trong hai phương án sau trước ngày 30/06/2026:

Cách xử lý hồ sơ

Các kênh tiếp nhận hồ sơ

Người dân có thể linh hoạt nộp giấy tờ thông qua nhiều hình thức tiện lợi:

Khuyến nghị từ cơ quan chức năng: BHXH thành phố đặc biệt khuyến khích các bác hưu trí nên đăng ký phương thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng chính chủ. Điều này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại mà còn đảm bảo dòng tiền được bảo mật, an toàn và nhận sớm nhất.

Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn trực tiếp, người dân có thể tìm đến văn phòng bảo hiểm xã hội gần nhất, hoặc gọi vào số điện thoại đường dây nóng 024.37236555, hoặc gửi tin nhắn qua kênh Zalo chính thức (Zalo OA) có tên "Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội" để được các tư vấn viên hỗ trợ kịp thời.