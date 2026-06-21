Ra quyết định khởi tố chủ trang trại Tô Xuân Hồng SN 1963

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, tại trang trại chăn nuôi heo của ông Tô Xuân Hồng (SN 1963, trú thôn K’Dập, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) tổ chức chăn nuôi heo quy mô lớn (4.150 con heo thịt); mỗi ngày phát sinh khối lượng lớn nước thải, chất thải chăn nuôi, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngày 20/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở chăn nuôi, phát hiện cơ sở có đường dẫn nước thải, phân heo chưa qua xử lý, chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất phía sau các dãy chuồng nuôi. Khu vực tập kết chất thải gồm nhiều vị trí, rộng khoảng 1,1 ha.

Cơ sở chăn nuôi xả thải ra môi trường. Ảnh: Công an Gia Lai

Quá trình điều tra, xác định khối lượng chất thải thải ra ngoài môi trường chưa qua xử lý 240.525kg. Tại cơ quan điều tra, ông Tô Xuân Hồng khai nhận, quá trình hoạt động không thực hiện xin cấp giấy phép môi trường, không xây dựng các công trình xử lý chất thải, thải trực tiếp chất thải ra ngoài môi trường đất, để thấm tự nhiên.

Ngày 05/6/2026, Viện khoa học hình sự Bộ Công an có kết luận giám định xác định các mẫu chất thải đều là chất thải rắn thông thường. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết luận giám định chuyên môn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” và khởi tố bị can đối với ông Tô Xuân Hồng. Ảnh: Công an Gia Lai

Ngày 17/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” và khởi tố bị can đối với ông Tô Xuân Hồng về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.