Vụ trọng án khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh: Danh tính hung thủ sinh năm 1990

Tối ngày 20/6/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Khoảng 18h00’ cùng ngày, TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra vụ “Giết người”.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nội dung vụ việc.

Bước đầu xác định: Khoảng 18h00’ cùng ngày, tại gia đình ông N.V.C, sinh năm 1965, trú tại TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên, do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N, sinh năm 1995 (con đẻ ông C), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh dùng dao chém chị N; cháu N.H.P, sinh năm 2016 (con chị N); cháu N.B.B, sinh năm 2020 (con chị N) và chị N.B.N, sinh năm 2011 (con nuôi ông C); sau đó đối tượng tự kết thúc cuộc đời của bản thân.

Hậu quả: Chị N (con đẻ ông C), cháu P, cháu B và đối tượng Tuyên tử vong; chị N (con nuôi ông C) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra theo quy định.