Ai được rút BHXH một lần năm 2026?

Luật BHXH 2024 có nhiều thay đổi về điều kiện hưởng BHXH một lần, trong đó người tham gia BHXH lần đầu từ ngày 1-7-2025 sẽ không được rút BHXH sau một năm nghỉ việc như trước đây.

Tư vấn chính sách BHXH cho người lao động. Ảnh minh họa

Theo quy định, nhóm lao động này chỉ được nhận BHXH một lần trong một số trường hợp đặc biệt theo luật định.

Theo Điều 70 Luật BHXH 2024, người lao động đã chấm dứt tham gia BHXH được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp: đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH; ra nước ngoài định cư; mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS; suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc là người khuyết tật đặc biệt nặng.

Đối với người có thời gian đóng BHXH trước ngày 1-7-2025, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và chưa đủ 20 năm đóng BHXH, nếu có yêu cầu vẫn được giải quyết hưởng BHXH một lần.

Theo Nghị định 158/2025, thời gian 12 tháng được xác định là khoảng thời gian liên tục không đóng BHXH tính đến tháng liền kề trước thời điểm cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ.

Trong khi đó, người tham gia BHXH lần đầu từ ngày 1-7-2025 trở đi sẽ không được áp dụng quy định rút BHXH một lần sau một năm nghỉ việc. Nhóm này chỉ được hưởng BHXH một lần trong các trường hợp đặc biệt theo luật.

Quy định mới nhằm khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu và các chế độ an sinh khi về già.

Việc không được rút BHXH một lần không đồng nghĩa người lao động mất quyền lợi. Thời gian đã đóng BHXH được bảo lưu để cộng nối khi tiếp tục tham gia BHXH hoặc làm căn cứ giải quyết các chế độ theo quy định.

Khi đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng, người lao động sẽ được hưởng lương hưu cùng các quyền lợi an sinh liên quan. Quy định mới nhằm khuyến khích người lao động duy trì thời gian tham gia BHXH, bảo đảm nguồn thu nhập ổn định khi về già.