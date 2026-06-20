Công an Hà Nội khám xét 27 công ty, khởi tố 194 đối tượng, thu giữ hàng loạt ô tô, bất động sản...

Thủ đoạn của các đối tượng

Trong khoảng từ năm 2023-2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty trong đó có phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể (người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người trực tiếp tiếp xúc khách hàng…) để bán, môi giới việc cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất với nhau.

Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng (thu thập từ công ty cũ), kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao (từ 2% đến 20%) cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Các đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân (chủ yếu là người cao tuổi) để mời chào khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo của công ty, nhận voucher du lịch miễn phí…

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn đối với các khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời, nhân viên tư vấn đã cam kết (bằng miệng) về khả năng sinh lời khi khách hàng chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch cho người khác nếu không còn nhu cầu sử dụng; nhiều khách hàng đã tin lời của nhân viên tư vấn mà ký hợp đồng và đặt cọc tiền.

Các nhóm đối tượng cầm đầu thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới (do các đối tượng cầm đầu nhờ đối tượng khác đứng tên công ty) để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi; đồng thời tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ các khách hàng mới.

Tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Khám xét 196 địa điểm, thu giữ hàng loạt sổ tiết kiệm, bất động sản

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong các vụ án, vụ việc liên quan đến 27 công ty nêu trên; Thu giữ hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền; Tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án với tổng giá trị khoảng hơn 680 tỷ đồng, gồm:

Tiền mặt: hơn 17 tỷ đồng, Phong tỏa tài khoản của các đối tượng: hơn 60 tỷ đồng, 11 chiếc xe ô tô các loại trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng, 19 Bất động sản (GCN QSD) trị giá khoảng 504 tỷ đồng, 03 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; Tạm dừng giao dịch đối với 02 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm Khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình...

Từ 12/6 đến 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 02 bị can khởi tố 02 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền và 01 vụ án Đinh Gia Luận Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Láng, TP Hà Nội (bị can giả danh nhân viên Công ty cổ phần Vega Holidays để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân với thủ đoạn mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ), ghi lời khai 496 bị hại, xác định chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.

Bước đầu Cơ quan CSĐT CATP ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.

Công an TP đề nghị người dân có đơn tố giác đến trình báo tại trụ sở công an nơi cư trú và cung cấp thông tin, tài liệu để được tiếp nhận giải quyết theo quy định.