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Dòng trạng thái cuối cùng gây phẫn nộ của nghi phạm vụ án mạng kinh hoàng ở Bắc Ninh

| | Xã hội

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên (Bắc Ninh), tài khoản Facebook được cho là của Nguyễn Văn Tuyên đã đăng tải dòng trạng thái thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên vào chiều 20/6.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18h cùng ngày, tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C.), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công chị N., cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.), sau đó tự sát.

Hậu quả, chị N.T.N., cháu N.H.P., cháu N.B.B. và Nguyễn Văn Tuyên tử vong. Riêng chị N.B.N. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một tài khoản Facebook được cho là của Nguyễn Văn Tuyên. Đáng chú ý, trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân này xuất hiện dòng trạng thái ngắn: "Xin lỗi tất cả. Con xin lỗi tất cả thôn cả làng" .

Bài đăng thu hút sự chú ý của nhiều người

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng sau khi thông tin về vụ án được lan truyền.

Theo ghi nhận trên tài khoản nói trên, trước đó người này thường xuyên đăng tải hình ảnh liên quan đến cuộc sống gia đình, công việc và những khoảnh khắc đời thường.

Các bài đăng tải trước đó của nghi phạm

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

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Theo Phạm Trang

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