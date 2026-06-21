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Chân dung Nguyễn Văn Tuyên, kẻ sát hại 3 mẹ con rồi tự sát ở Bắc Ninh

| | Xã hội

Nguyễn Văn Tuyên SN 1990 được xác định đã tử vong sau khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng.

Ngày 21/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết trên địa bàn TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra vụ “Giết người” đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, khoảng 18h00’ cùng ngày, tại gia đình ông N.V.C, sinh năm 1965, trú tại TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên, do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N, sinh năm 1995 (con đẻ ông C), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh dùng dao chém chị N; cháu N.H.P, sinh năm 2016 (con chị N); cháu N.B.B, sinh năm 2020 (con chị N) và chị N.B.N, sinh năm 2011 (con nuôi ông C); sau đó đối tượng tự kết thúc cuộc đời của bản thân.

Hậu quả: Chị N (con đẻ ông C), cháu P, cháu B và đối tượng Tuyên tử vong; chị N (con nuôi ông C) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo UBND xã Bắc Lũng (tỉnh Bắc Ninh) đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến lý lịch và hoàn cảnh gia đình của Nguyễn Văn Tuyên — nghi phạm chính trong vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương cho biết trên báo Tiền Phong, Tuyên là cư dân sinh sống tại xã Bắc Lũng. Đối tượng có bố đã qua đời, hiện tại chỉ còn mẹ già. Về cuộc sống hôn nhân, Tuyên đã ly hôn vợ vào năm 2024. Sau khi gia đình tan vỡ, đối tượng trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc hai con nhỏ.

Tại quê nhà, Tuyên kiếm sống bằng nghề cơ khí và đang làm chủ một nhà xưởng riêng để kinh doanh. Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng này, đối tượng được đánh giá là người có nhân thân tốt, chưa từng vi phạm pháp luật hay có bất kỳ tiền án, tiền sự nào.

Nghi phạm đã chết, vụ án sẽ được xử lý thế nào?

Liên quan đến vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết hành vi phạm tội của đối tượng Tuyên là rất dã man, tàn ác, hèn hạ và vô nhân tính khi sát hại nhiều người trong gia đình chị N, trong đó cả trẻ em. Chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm mà đối tượng đang tâm sát hại những người không có lỗi gì với đối tượng.

Xét thấy hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành tội Giết người, tội Sử dụng vũ khí quân dụng, quy định tại Điều 123, 304 BLHS.

Với tội Giết người, đối tượng phải chịu trách nhiệm nhiều tình tiết định khung quy định tại Khoản 1 như Giết 02 người trở lên, Giết người dưới 16 tuổi, Có tính chất côn đồ,... Do đó, đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất Tử hình.

Tuy nhiên, Luật sư Thơm nhận định, trong vụ án này, do đối tượng đã tự sát nên không có căn cứ xử lý. Trường hợp kết quả điều tra xác định người thực hiện hành vi phạm tội duy nhất đã chết và không có đồng phạm, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Theo Chi Chi

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