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Ra quyết định khởi tố Hoàng Văn Long SN 1979

| | Xã hội

Đây là đối tượng có hành vi trộm cắp điện thoại tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 15/6 vừa qua, Công an phường Minh Xuan, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã nhận được tin báo của chị Lý Thị Vẽ, sinh năm 1960, trú tại xã Trung Hà về việc bị mất trộm điện thoại tại khu vực căng tin Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Minh Xuân đã sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện Hoàng Văn Long là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại của chị Vẽ.

Công an phường Minh Xuân đã phối hợp với Công an xã Yên Nguyên triển khai lực lượng truy bắt đối tượng khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn tới xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Long đã thành khẩn khai báo về hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Ra quyết định khởi tố Hoàng Văn Long SN 1979 - Ảnh 2.

Đối tượng Hoàng Văn Long (Ảnh: Công an Tuyển Quang).

Ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Long, sinh năm 1979, trú tại thôn Khuôn Phươn, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản tại khu vực công cộng, những nơi tập trung đông người, không để sự chủ quan của bản thân trờ thành cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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