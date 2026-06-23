Ra lệnh bắt tạm giam "doanh nhân thành đạt" Ngân Tiến Duy SN 1998

Ngày 17/6 vừa qua, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Phang Văn Ý (sinh năm 2000), xã Tam Thái; Vi Đức Sang (sinh năm 1999) và Ngân Tiến Duy (sinh năm 1998), cùng trú tại xã Tam Quang; Bùi Quang Huy (sinh năm 2002), xã Yên Hòa; Lô Văn Quang (sinh năm 2000), xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan công an xác định vào khoảng từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng trên đã xuất cảnh sang làm việc tại Đặc khu kinh tế tam giác vàng ở tỉnh Bokeo- Lào, do chủ là người Trung Quốc điều hành.

Hàng năm các đối tượng rất ít khi về quê thăm thân, nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, như; Thường xuyên liên lạc, chuyển tiền về cho gia đình để làm nhà, sửa chưa nhà, mua xe ô tô hoặc xe máy có giá trị….

Đến ngày 8/6, sau khi xác định các đối tượng đã trở về địa phương và các địa bàn khác lao động để lẩn trốn, đồng loạt tiến hành triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ.

Sau quá trình đấu tranh bền bỉ, mưu trí, các đối tượng khai nhận, với phương thức thủ đoạn sử dụng các số điện thoại sim rác để lập Facebook, Zalo giả danh các nữ doanh nghiệp hoặc những người kinh doanh thành đạt, nhắn tin làm quen, kết bạn, lừa dối tình cảm để lôi kéo các bị hại là người Việt Nam tham gia đầu tư tiền ảo bitsten trên trang https://bitsten.hlkp.mom/, rồi sử dụng các tài khoản trung gian nhận tiền, chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Bằng phương thức thủ đoạn như vậy, các đối tượng đã thực hiện chót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.