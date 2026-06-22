Tin vui từ 1-7: Thêm 7 nhóm người được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế tại thành phố này

Câu hỏi 1

Chính sách đặc thù hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế này từ ngày 1/7/2026 được áp dụng tại địa phương nào?

A. TP. Hồ Chí Minh

B. TP. Hà Nội ✓

C. TP. Đà Nẵng

D. TP. Hải Phòng

Giải thích: Theo Nghị quyết số 17 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội áp dụng từ 1/7/2026, thủ đô chính thức triển khai chính sách đặc thù hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Đây là nỗ lực cụ thể hóa mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến trình phổ cập bảo hiểm y tế toàn dân của riêng thành phố mà không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách trung ương.

Đáp án đúng: B. TP. Hà Nội

Câu hỏi 2

Người cao tuổi ở độ tuổi nào được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo chính sách mới?

A. Từ đủ 55 tuổi đến dưới 70 tuổi

B. Từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi

C. Từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi

D. Từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi ✓

Giải thích: Theo chính sách an sinh xã hội đặc thù mới của Thành phố Hà Nội áp dụng từ 1/7/2026, nhóm đối tượng người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi chính thức được bổ sung vào diện nhận hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây là bước đi đột phá nhằm gia cố mạng lưới an sinh xã hội dành cho nhóm người bước vào độ tuổi lao động muộn, chưa đến tuổi hưởng lương hưu hoặc các chính sách bảo trợ xã hội thông thường khác, giúp họ an tâm chăm sóc sức khỏe thể chất.

Đáp án đúng: D. Từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi

Từ ngày 1-7-2026, nhiều nhóm người dân tại Hà Nội sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, đồng thời tăng mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

Câu hỏi 3

Nhóm nhân sự cấp cơ sở nào sau đây được hỗ trợ toàn phần 100% mức đóng bảo hiểm y tế?

A. Nhân viên thú y, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản ✓

B. Toàn bộ người lao động tự do tại các vùng nông thôn

C. Cán bộ bán chuyên trách tại các Ủy ban nhân dân cấp xã

D. Tất cả người lao động làm việc tại các trang trại chăn nuôi lớn

Giải thích: Chính sách mới thể hiện sự tri ân và quan tâm sâu sắc của thành phố đối với lực lượng lao động đặc thù ở cấp cơ sở. Cụ thể, nhân viên chăn nuôi thú y, cộng tác viên dân số tại địa phương cùng với nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản sẽ được nâng mức hỗ trợ hoặc bổ sung mới để đạt tổng cộng 100% mức đóng bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách địa phương. Sự điều chỉnh này giúp giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống để họ tiếp tục cống hiến cho công tác phòng dịch và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đáp án đúng: A. Nhân viên thú y, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản

Câu hỏi 4

Thành viên hộ gia đình khó khăn nào sau đây được hỗ trợ 100% BHYT liên tục trong 36 tháng?

A. Người khuyết tật nặng đã được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng

B. Nạn nhân mua bán người sau 5 năm được cơ quan xác nhận

C. Hộ vừa thoát cận nghèo hoặc thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo ✓

D. Người lao động tự do bị mất việc làm tại các khu công nghiệp

Giải thích: Chính sách an sinh của Hà Nội bổ sung quy định hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế cho các thành viên thuộc hộ nghèo được công nhận thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, và hộ cận nghèo được công nhận thoát cận nghèo. Thời gian hỗ trợ kéo dài liên tục trong vòng 36 tháng kể từ tháng có quyết định công nhận chính thức. Khoản hỗ trợ 3 năm này đóng vai trò như chiếc phao cứu sinh vững chắc, giúp các hộ gia đình vừa vượt khó tránh nguy cơ tái nghèo do gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.

Đáp án đúng: C. Hộ vừa thoát cận nghèo hoặc thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo

Câu hỏi 5

Nhóm học sinh, sinh viên nào sau đây được nhận mức hỗ trợ tối đa 100% tiền đóng thẻ BHYT?

A. Tất cả học sinh, sinh viên đăng ký tạm trú tại thủ đô Hà Nội

B. Học sinh, sinh viên nghèo học tại trường đại học công lập

C. HSSV thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, đang học nghề ✓

D. Học viên cao học có thành tích học tập xuất sắc tại địa phương

Giải thích: Từ ngày 1/7/2026, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình của thành phố, chưa có thẻ bảo hiểm y tế và hiện đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở thủ đô (kể cả công lập và ngoài công lập) sẽ được nhận mức hỗ trợ tối đa 100% tiền đóng thẻ BHYT. Điều khoản ưu đãi này trực tiếp thúc đẩy công tác phân luồng đào tạo nghề, bảo vệ thể chất cho nguồn nhân lực lao động trẻ của thành phố.

Đáp án đúng: C. HSSV thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, đang học nghề