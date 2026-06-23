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Công an điều tra số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng: Người đàn ông SN 1985 bị bắt khẩn cấp

| | Xã hội

Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Trần Trung Hiếu - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc và đánh bạc qua điện thoại, với số tiền cá độ hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22/6, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp diễn ra Giải bóng đá vô địch thế giới Worldcup 2026, vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã triệt phá ổ nhóm Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc ước tính hàng chục tỷ đồng.

Đường dây do Trần Trung Hiếu (SN: 1985; trú tại phường Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện Trần Trung Hiếu cùng các đối tượng: Nguyễn Thành Long (SN: 1986; Trú tại: Số 2 ngõ 32 Nguyễn Khiết, phường Hồng Hà, Hà Nội); Trần Mạnh Cường (SN: 1979; Trú tại: 17B Hàm Long, phường Cửa Nam, Hà Nội); Trịnh Tiến Đạt (SN: 1996; Trú tại: P303 A9, Thanh Xuân, Hà Nội), đã sử dụng chủ yếu các thiết bị điện thoại di động để cá độ bóng đá thông qua trang bong88.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục xác minh làm rõ, triệu tập các đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc còn lại trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

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