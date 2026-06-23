Hơn 1,56 triệu người sẽ được tặng 600.000 đồng trong tháng 7.2026

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 885/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng.

Theo quyết định, hơn 1,56 triệu người có công trên cả nước sẽ được nhận quà với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng, tổng kinh phí thực hiện dự kiến gần 476 tỉ đồng.

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Theo Quyết định 885/QĐ-CTN ngày 11.6.2026, việc tặng quà được thực hiện đối với các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo 2 mức. Cụ thể:

(1) Mức quà 600.000 đồng được tặng cho các đối tượng gồm:

Người có công với cách mạng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28.7.2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

(2) Đối với mức quà 300.000 đồng, đối tượng được tặng gồm:

Người có công với cách mạng: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; n gười hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Đại diện thân nhân liệt sĩ.

Người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 885/QĐ-CTN ngày 11.6.2026, mỗi người chỉ nhận một suất quà của Chủ tịch nước.

Trường hợp một người được xác nhận là từ hai đối tượng trở lên và đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà thì được nhận một suất quà với mức cao nhất. Nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận một suất quà theo mức quy định.

Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân còn sống được nhận 1 suất quà.

Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 885/QĐ-CTN ngày 11.6.2026 thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 885/QĐ-CTN ngày 11.6.2026 thì người đó được nhận thêm 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 885/QĐ-CTN ngày 11.6.2026 thì cử một người để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Bộ Nội vụ yêu cầu việc tặng quà đối với các đối tượng chính sách được thực hiện bằng tiền. Quá trình tổ chức trao tặng cần kết hợp với hoạt động thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức tại địa phương đến từng người có công.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, cả nước có 1.563.392 người thuộc diện được tặng quà theo quyết định của Chủ tịch nước. Trong đó, nhóm nhận quà mức 600.000 đồng gồm 1.899 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 10.848 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; 5.336 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; 4.800 thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hoặc thân nhân từ hai liệt sĩ trở lên.

Đối với nhóm nhận quà mức 300.000 đồng, có 467.456 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp; 145.607 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; 134.251 đại diện thân nhân liệt sĩ và 793.205 người thờ cúng liệt sĩ.