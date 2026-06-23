250 chủ xe bị phạt nguội theo Nghị định 168 giữa tháng 6 khẩn trương nộp phạt

Mới đây, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 8/6 đến ngày 14/6/2026, đơn vị đã ghi nhận và xử lý phạt nguội 164 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát và công tác tuần tra kiểm soát.

Trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện, hệ thống camera giám sát giao thông đã ghi nhận 24 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đây là một trong những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn tại các nút giao đông phương tiện bao gồm:

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 136 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định. Trong số này có 27 xe ô tô và 109 xe mô tô.

Danh sách các phương tiện vi phạm gồm:

Đây là nhóm vi phạm chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số các trường hợp bị cơ quan chức năng xử lý trong tuần

Ngoài các lỗi nêu trên, hệ thống camera cũng ghi nhận thêm 4 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gồm:

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Cao Bằng cũng công bố kết quả phát hiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát trong khoảng thời gian từ ngày 27/5 đến ngày 10/6/2026. Theo đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 86 trường hợp vi phạm giao thông và thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:

Cơ quan chức năng cho biết, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông và cộng đồng.

Các chủ phương tiện có tên trong danh sách vi phạm được khuyến cáo chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định hiện hành.

Ngoài việc công bố danh sách phương tiện vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh cũng khuyến khích người dân theo dõi các kênh thông tin chính thức như Zalo OA và Fanpage của đơn vị để cập nhật thông tin về trật tự an toàn giao thông, tra cứu thủ tục hành chính, phản ánh các bất cập trong tổ chức giao thông cũng như cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

Theo cơ quan chức năng, việc ứng dụng hệ thống camera giám sát giao thông và đẩy mạnh xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Các thông tin do người dân cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý và xử lý vi phạm.