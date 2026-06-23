Quy định mới cho tất cả người lao động nghỉ không lương 14 ngày trở lên từ 1/7

Người lao động nghỉ không lương dài ngày, quyền lợi BHXH, BHYT sẽ thay đổi ra sao?

Trong quá trình làm việc, không ít người lao động phải xin nghỉ dài ngày không hưởng lương vì lý do cá nhân.

Tuy nhiên, nếu thời gian nghỉ từ 14 ngày làm việc trở lên trong một tháng, quyền lợi về BHXH, BHYT sẽ có những thay đổi cần lưu ý.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, theo khoản 5 Điều 33 Luật BHXH 2024, người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nhưng không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng sẽ không phải đóng BHXH trong tháng đó.

Đồng thời, người sử dụng lao động cũng không phải đóng BHXH cho người lao động trong khoảng thời gian này, trừ các trường hợp ngoại lệ như:

Người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng đầu tiên đi làm hoặc tháng đầu tiên quay trở lại làm việc vẫn phải đóng BHXH theo quy định.

Đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, thời gian này vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH mặc dù cả người lao động và doanh nghiệp không phải đóng tiền.

Tình trạng thẻ BHYT: Khi đơn vị báo giảm không đóng BHXH cho người lao động nghỉ không lương từ 14 ngày trở lên, quyền lợi BHYT cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Do việc đóng BHYT thường đi kèm với đóng BHXH theo cơ cấu tiền lương, khi không đóng BHXH thì thẻ BHYT cũng bị tạm dừng giá trị sử dụng trong tháng đó.

Quyền thỏa thuận hoặc tham gia BHXH tự nguyện - "cửa mở" cho người lao động

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, quy định mới của Luật BHXH 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã mở ra một cơ chế linh hoạt hơn để người lao động không bị gián đoạn quá trình tham gia và yên tâm trong khám chữa bệnh khi thời gian nghỉ kéo dài.

Cụ thể, khoản 5 Điều 33 Luật BHXH 2024 cho phép người sử dụng lao động và người lao động được thỏa thuận tiếp tục đóng BHXH trong thời gian nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên.

Nếu hai bên thống nhất tiếp tục tham gia BHXH, mức đóng sẽ được xác định trên cơ sở mức đóng của tháng gần nhất trước thời điểm nghỉ việc không hưởng lương.

Vì việc đóng BHYT thường đi kèm với đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động theo hợp đồng, nên khi hai bên thỏa thuận đóng BHXH, trách nhiệm đóng BHYT cũng sẽ được thực hiện tương ứng để duy trì giá trị thẻ BHYT.

Trong trường hợp doanh nghiệp không đồng ý tiếp tục đóng BHXH theo cơ chế thỏa thuận nêu trên, người lao động vẫn có một lựa chọn khác là tham gia BHXH tự nguyện. Cụ thể, theo điểm b khoản 4 Điều 2 Luật BHXH 2024, người đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thuộc đối tượng được tham gia BHXH tự nguyện, trừ trường hợp các bên đã có thỏa thuận tiếp tục đóng BHXH bắt buộc.

Đối với BHYT, người lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương được phân loại vào nhóm "Tự đóng bảo hiểm y tế". Điều này có nghĩa là nếu không có thỏa thuận khác, người lao động có thể tự chi trả để duy trì thẻ BHYT nếu muốn tiếp tục sử dụng để khám chữa bệnh trong thời gian này.

Có thể thấy, nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập mà còn tác động trực tiếp đến quá trình tham gia BHXH và quyền lợi BHYT của người lao động.

Việc nắm rõ các quy định mới của Luật BHXH 2024 sẽ giúp người lao động chủ động lựa chọn phương án phù hợp để duy trì quyền lợi an sinh của mình trong cả ngắn hạn và dài hạn.