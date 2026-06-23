Từ 1/7: Làm sao để nhận lương hưu 37.950.000 đồng/tháng?

Câu hỏi 1

Mức lương cơ sở mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 tại Việt Nam là bao nhiêu?

A. 1,80 triệu đồng/tháng

B. 2,34 triệu đồng/tháng

C. 2,53 triệu đồng/tháng ✓

D. 2,70 triệu đồng/tháng

Giải thích: Theo quy định tại Nghị định 161/2026/NĐ-CP áp dụng từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng lên mức 2,53 triệu đồng/tháng. Sự thay đổi lớn này kéo theo việc điều chỉnh tăng toàn bộ các khung đóng và hưởng của hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH). Cụ thể, mức trần đóng BHXH bắt buộc bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng cũng sẽ được nâng lên mức tương đương 50,6 triệu đồng/tháng, tạo tiền đề pháp lý để nâng mức lương hưu tối đa của người lao động.

Đáp án đúng: C. 2,53 triệu đồng/tháng

Câu hỏi 2

Để hướng tới mức lương hưu kỷ lục này, người lao động phải đóng BHXH hằng tháng ở mức trần tối đa là bao nhiêu?

A. 30,8 triệu đồng/tháng

B. 50,6 triệu đồng/tháng ✓

C. 40,5 triệu đồng/tháng

D. 20,6 triệu đồng/tháng

Giải thích: Theo Luật Bảo hiểm xã hội, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026, mức trần tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng sẽ tăng tương ứng lên mức 50,6 triệu đồng/tháng. Đây là điều kiện đóng cực kỳ cao mà người lao động phải duy trì ổn định trong suốt quá trình tham gia để làm cơ sở tính lương hưu kỷ lục.

Đáp án đúng: B. 50,6 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2026, khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng thay đổi theo. (Ảnh: Đời sống Pháp luật)

Câu hỏi 3

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng tối đa mà người lao động có thể đạt được là bao nhiêu?

A. 75% ✓

B. 60%

C. 70%

D. 85%

Giải thích: Lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân với mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa được pháp luật quy định trong hệ thống an sinh xã hội nước ta là 75%. Để đạt được mức lương hưu thực tế chạm ngưỡng kỷ lục 37.950.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 1/7, người lao động bắt buộc phải vừa đóng BHXH ở mức trần tối đa 50,6 triệu đồng/tháng vừa phải đạt được tỷ lệ tối đa 75% này.

Đáp án đúng: A. 75%

Câu hỏi 4

Với người lao động khối doanh nghiệp, mức bình quân tiền lương để tính lương hưu được tính trên khoảng thời gian nào?

A. 5 năm đóng cuối cùng trước khi nghỉ hưu

B. 10 năm đóng cuối cùng trước khi nghỉ hưu

C. 20 năm đóng có mức lương cao nhất

D. Toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội ✓

Giải thích: Đây là rào cản lớn nhất đối với người lao động làm việc ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Khác với khu vực công (chỉ tính bình quân những năm cuối trước khi nghỉ hưu), lương hưu của khối tư nhân được tính dựa trên mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ quá trình tham gia. Điều này đồng nghĩa với việc để đạt được mức hưu kỷ lục gần 38 triệu đồng, người lao động bắt buộc phải duy trì mức đóng chạm trần 50,6 triệu đồng một cách ổn định, liên tục trong suốt hàng chục năm làm việc.

Đáp án đúng: D. Toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội

Câu hỏi 5

Để không bị trừ đi 2% tỷ lệ hưởng lương hưu cho mỗi năm, người lao động phải đáp ứng điều kiện gì?

A. Đóng BHXH liên tục không ngắt quãng

B. Chỉ làm việc trong khu vực doanh nghiệp nhà nước

C. Nghỉ hưu đúng độ tuổi theo quy định pháp luật ✓

D. Không được rút bảo hiểm xã hội một lần

Giải thích: Bên cạnh yêu cầu về thời gian đóng bảo hiểm và mức lương đóng cực kỳ cao, người lao động bắt buộc phải nghỉ hưu đúng độ tuổi quy định theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Nếu người lao động lựa chọn nghỉ hưu trước tuổi (nghỉ hưu sớm), tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng sẽ lập tức bị giảm trừ 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Điều khoản khắt khe này nhằm bảo toàn tính cân đối của quỹ hưu trí và khuyến khích người lao động làm việc đến tuổi quy định để nhận trọn vẹn số tiền hưu trí tối đa.

Đáp án đúng: C. Nghỉ hưu đúng độ tuổi theo quy định pháp luật