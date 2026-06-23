Danh tính tài xế điều khiển xe "khôn lỏi" khiến hàng loạt phương tiện bị dồn vào thế khó trên phố Hà Nội

Những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng gây bức xúc trên phố Hà Nội. Một chiếc xe ô tô con đã lưu thông vào làn đường ngược chiều, khiến các phương tiện lưu thông đúng chiều bị dồn cục bộ, gây ùn tắc. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và hút hàng trăm lượt bình luận.

(Ảnh cắt từ clip)

Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc kiểm tra, xác minh phản ánh của người dân trên mạng xã hội liên quan đến xe ô tô mang biển kiểm soát 29E-578.XX có dấu hiệu vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trên đường Liên Mạc, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã giao Đội CSGT đường bộ số 6 tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh cho thấy, ngày 22/6, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời người điều khiển phương tiện đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo lời khai, vào khoảng 14h ngày 20/6/2026, khi điều khiển ô tô lưu thông trên đường Liên Mạc, người này đã thực hiện hành vi vượt một xe tải trong điều kiện phía trước có chướng ngại vật, đồng thời không bảo đảm quan sát được phương tiện đi ngược chiều trên đoạn đường định vượt.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh P.V.D. (SN 1978, trú tại Hà Nội), người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29E-578.81.

Người vi phạm bị xác định đã thực hiện hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, với lỗi vi phạm nêu trên, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Thông qua vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định về vượt xe, chỉ thực hiện vượt khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn, có tầm nhìn thông thoáng và không thuộc các trường hợp pháp luật cấm vượt. Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp phòng ngừa tai nạn giao thông mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.