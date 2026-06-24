Thông tin nóng về tiền lương vừa được đề xuất, tất cả người dân cần biết

Chiều 23/6, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ nhất bàn về điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Tại phiên họp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2027 với 2 phương án tăng lương.

Cụ thể, phương án thứ nhất, tổ chức công đoàn đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 360.000 đến 520.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 9,8% so với năm 2026.

Phương án thứ hai, đề xuất tăng từ 315.000 đến 450.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 8,5%.

Đối với lương tối thiểu theo giờ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Hội đồng Tiền lương quốc gia xác định mức lương dựa trên quy đổi từ lương tối thiểu tháng và áp dụng hệ số điều chỉnh phù hợp.

Đề xuất trên được xây dựng từ kết quả khảo sát thực hiện trong tháng 3 và 4/2026 tại 7 tỉnh, thành phố, với 196 doanh nghiệp và gần 2.000 người lao động tham gia.

Kết quả điều tra cho thấy, về chi tiêu cơ bản, có 54,3% NLĐ cho biết tiền lương, thu nhập của họ vừa đủ chi tiêu cơ bản của gia đình; 17,2% phải tằn tiện, chi tiêu kham khổ; 20,6% không đủ sống, phải làm thêm giờ; 7,9% cơ bản dư dật, có tích lũy. Đánh giá chung, chi tiêu cơ bản của NLĐ khảo sát trong năm 2026 có xu hướng khó khăn hơn so với năm 2025, đa số chỉ đủ trang trải cuộc sống, trong khi khả năng tích lũy còn thấp.

Thông tin trên TTO cho hay, bà Trần Thị Thanh Hà - Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) nhận định mức tăng theo đề xuất trên tương đối đảm bảo được mức sống cơ bản cho công nhân lao động và cho biết thèm mức đề xuất tăng lương căn cứ vào tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nếu tính mức tăng trưởng GDP như năm 2025 và các yếu tố khác tác động, việc tăng lương tối thiểu 7,2% từ 1/1/2026 là thấp so với thực tế.

Cùng quan điểm với bà Hà, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đồng thuận với nhận định cần thiết phải điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, với tỉ lệ tăng phù hợp. Thông tin thêm trên báo Người lao động, ông Phòng cho rằng nếu điều chỉnh tăng từ 1/1/2027 sẽ hơi gấp, không đủ thời gian thích ứng cho cộng đồng doanh nghiệp. Ông Phòng đưa ra mong muốn thời điểm điều chỉnh sẽ là 1/7/2027.

Đại diện phía người sử dụng lao động cho rằng, hiện tại nhiều doanh nghiệp khó khăn do các yếu tố chủ quan và khách quan. Nếu mức tăng cao quá sẽ khiến các chi phí của doanh nghiệp bị đội lên. Vì vậy, việc điều chỉnh như thế nào phải cân bằng lợi ích và hiện VCCI đang thăm dò, chưa đề xuất mức điều chỉnh cụ thể.