Khởi tố người cho vay tiền Nguyễn Thị Thanh Hoàn 46 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng tôi 23/6/2026 cho biết đang điều tra, xác minh vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra vào năm 2024 và 2025 tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng theo Quyết định khởi tố vụ án số 835/QĐ - VPCQCSDT ngày 16/6/2026.

Trước đó, khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Thị Thanh Hoàn (sinh năm 1980, trú tại: Số 29 đường Dầu Lửa, Hồng Bàng, Hải Phòng) cho Đ.T.T.H (sinh 1980, trú tại cùng phường Hồng Bàng, Hải Phòng) vay số tiền khoảng 850 triệu đồng, hai bên thoả thuận với nhau mức lãi suất 109,5%/năm. Tiền lãi sẽ thanh toán vào ngày 20 hàng tháng, nếu không thanh toán thì tiền lãi sẽ được cộng với tiền gốc để tạo khoản vay mới cho tháng tiếp theo.

Nguyễn Thị Thanh Hoàn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hải Phòng

Tính đến ngày 23/6/2025, Đ.T.T.H phải trả cho Hoàn số tiền là 1,51503 tỷ đồng, gồm cả gốc và lãi. Ngày 16/6/2026 Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra vào năm 2024 và 2025 tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng

Để có căn cứ xác định tính chất, mức độ vi phạm, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các tổ chức và cả nhân nào có liên quan đến hoạt động tín dụng vay tiền của Nguyễn Thị Thanh Hoàn đề nghị đến Công an phường Hồng Bàng cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hải Phòng hoặc Điều tra viên, số điện thoại - Phạm Thanh Hải: 0936781230.