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Nữ nhân viên 21 tuổi tử vong với nhiều thương tích trong cửa hàng nội thất ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân

| | Xã hội

Khoảng 16 giờ ngày 23/6, người dân phát hiện nữ nhân viên nằm bất động trong cửa hàng nên đã trình báo công an.

Mạng xã hội mới đây xôn xao thông tin phát hiện nữ nhân viên cửa hàng nội thất tử vong với nhiều vết thương trên người. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 23/6 tại một cửa hàng nội thất ở khu tái định cư Tam Kỳ (phường An Biên, TP Hải Phòng). Thông tin liên quan đến vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Cửa hàng nội thất nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Hóng biến Hải Phòng)

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân sống tại khu vực Lô 97 (khu tái định cư Tam Kỳ) phát hiện một nữ nhân viên nằm bất động bên trong cửa hàng nội thất nên đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Nạn nhân là chị Đ.T.H. (SN 2005, trú phường Hải An, TP. Hải Phòng).

Công an phường An Biên sau đó đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng có mặt để bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Kết quả khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong, trên cơ thể có nhiều thương tích. Dấu vết tại hiện trường cho thấy đây là một vụ án mạng. Có một người đàn ông được cho là bạn trai của chị H. đã đến cửa hàng nội thất trên trước khi xảy ra vụ việc.

Cơ quan chức năng nhận định bước đầu, có thể nguồn cơn dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Hiện Công an TP.Hải Phòng đang khẩn trương truy xét đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Lam Giang

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