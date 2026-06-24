Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Va chạm với ô tô, 2 cháu nhỏ tử vong ở Phú Thọ: Nạn nhân là chị em ruột, đang về nhà bà ngoại chơi

| | Xã hội

Chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Thông tin về vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 2 cháu nhỏ là chị em ruột tử vong, xảy ra tại địa bàn thôn Trại Diễn, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Nguồn tin trên báo VOV.VN cho hay, theo thông tin từ UBND xã Hợp Lý, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/6 tại địa điểm trên đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô mang BKS 36C - 129.XX và xe máy điện do cháu N.T.V. (SN 2016) điều khiển, chở theo em gái là N.D.L. (SN 2021). Hậu quả vụ việc khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ. 2 cháu đều trú tại xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và đang về quê ngoại chơi.

Va chạm với ô tô, 2 cháu nhỏ tử vong ở Phú Thọ: Nạn nhân là chị em ruột, đang về nhà bà ngoại chơi - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn thương tâm. (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Lãnh đạo xã Hợp Lý sau khi nhận tin báo đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý vụ việc, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình 2 cháu bé xấu số.

Báo Xây Dựng thông tin thêm, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình số tiền 7 triệu đồng. Ngoài ra, người dân trong khu vực chung tay, hỗ trợ số tiền 36,5 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể hai cháu đã được bàn giao cho gia đình đưa về xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để an táng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Lam Phương

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng từ Điện lực Việt Nam, người dân cần biết

Thông báo quan trọng từ Điện lực Việt Nam, người dân cần biết Nổi bật

Quy định mới cho tất cả người lao động nghỉ không lương 14 ngày trở lên từ 1/7

Quy định mới cho tất cả người lao động nghỉ không lương 14 ngày trở lên từ 1/7 Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Sĩ Thương SN 1993

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Sĩ Thương SN 1993

08:18 , 24/06/2026
Khởi tố người cho vay tiền Nguyễn Thị Thanh Hoàn 46 tuổi

Khởi tố người cho vay tiền Nguyễn Thị Thanh Hoàn 46 tuổi

07:32 , 24/06/2026
Nữ nhân viên 21 tuổi tử vong với nhiều thương tích trong cửa hàng nội thất ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân

Nữ nhân viên 21 tuổi tử vong với nhiều thương tích trong cửa hàng nội thất ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân

07:22 , 24/06/2026
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, vượt 40 độ

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, vượt 40 độ

07:06 , 24/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên