Va chạm với ô tô, 2 cháu nhỏ tử vong ở Phú Thọ: Nạn nhân là chị em ruột, đang về nhà bà ngoại chơi

Thông tin về vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 2 cháu nhỏ là chị em ruột tử vong, xảy ra tại địa bàn thôn Trại Diễn, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Nguồn tin trên báo VOV.VN cho hay, theo thông tin từ UBND xã Hợp Lý, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/6 tại địa điểm trên đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô mang BKS 36C - 129.XX và xe máy điện do cháu N.T.V. (SN 2016) điều khiển, chở theo em gái là N.D.L. (SN 2021). Hậu quả vụ việc khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ. 2 cháu đều trú tại xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và đang về quê ngoại chơi.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn thương tâm. (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Lãnh đạo xã Hợp Lý sau khi nhận tin báo đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý vụ việc, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình 2 cháu bé xấu số.

Báo Xây Dựng thông tin thêm, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình số tiền 7 triệu đồng. Ngoài ra, người dân trong khu vực chung tay, hỗ trợ số tiền 36,5 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể hai cháu đã được bàn giao cho gia đình đưa về xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để an táng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.