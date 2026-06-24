Quy định mới nhất về đăng ký tạm trú chính thức áp dụng từ ngày 24/7

Quy định về việc Khai và chuyển Phiếu khai báo tạm trú

Ngày 9/6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 87 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2026 và thay thế Thông tư số 53 ngày 28/12/2016.

Thông tư 87 được ban hành nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, các cơ sở lưu trú và cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú.

Theo quy định, đối tượng áp dụng gồm: người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; các cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú qua đêm; cơ quan có trách nhiệm trong quản lý cư trú của người nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của cơ sở lưu trú trong việc thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài thông qua môi trường điện tử hoặc bằng Phiếu khai báo tạm trú theo quy định.

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư là việc quy định cụ thể về Hệ thống khai báo tạm trú điện tử do Bộ Công an quản lý , vận hành để thực hiện việc khai báo, tiếp nhận, quản lý, chia sẻ và khai thác thông tin tạm trú của người nước ngoài trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, từ ngày 21/5, Bộ Công an chính thức triển khai thống nhất việc thực hiện công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên một hệ thống phần mềm.

Theo đó, các cơ sở lưu trú sẽ không tiếp tục thực hiện khai báo trên trang web cũ hoặc phần mềm ASM mà chuyển sang sử dụng thống nhất trên một hệ thống mới tại địa chỉ: https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn.

Hệ thống mới được tích hợp nhiều tính năng hiện đại, thuận tiện cho các cơ sở lưu trú như: đăng ký và xác thực tài khoản trực tuyến; quản lý nhiều cơ sở trên cùng một tài khoản; hỗ trợ tự động trích xuất thông tin từ hộ chiếu, căn cước công dân; tra cứu lịch sử lưu trú; tổng hợp dữ liệu, xuất báo cáo dưới dạng Excel, PDF…

Thông tư cũng quy định việc khai báo tạm trú phải được thực hiện ngay khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

Quy định về việc tiếp nhận Phiếu khai báo tạm trú

Công an cấp xã tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú 24 giờ trong ngày, 07 ngày trong tuần.

Công an cấp xã kiểm tra Phiếu khai báo tạm trú, nếu chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thực hiện xác nhận, sao chụp và trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho người khai báo tạm trú.

Công an cấp xã cập nhập ngay thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài vào hệ thống khai báo tạm trú điện tử thông qua tài khoản đã được cấp. Trường hợp đồn, trạm Biên phòng chưa bảo đảm điều kiện cơ sở hạ tầng để khai thác thông tin theo quy định thì Công an cấp xã có trách nhiệm thông báo ngay thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài cho đồn, trạm Biên phòng.

Trường hợp đồn, trạm Biên phòng tiếp nhận khai báo tạm trú của người nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì đồn, trạm Biên phòng có trách nhiệm cập nhật ngay thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài vào hệ thống khai báo tạm trú điện tử thông qua tài khoản đã được cấp; trường hợp chưa bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng để cập nhật thì phải thông báo ngay thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài cho Công an cấp xã.