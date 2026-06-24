Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/7, chủ fanpage, group Facebook có thể bị phạt 70 triệu đồng nếu vi phạm điều này

| | Xã hội

Theo quy định mới, fanpage, hội nhóm đăng tin sai sự thật có thể bị khoá và quản trị viên có thể bị phạt tới 70 triệu đồng từ 1/7 tới đây.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, không gian mạng giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, trở thành "ngôi nhà chung" của mỗi chúng ta trong kỷ nguyên chuyển đổi số với vai trò là kênh quan trọng trong trao đổi thông tin, tương tác xã hội và tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, nếu bị lợi dụng, không gian mạng cũng có thể trở thành công cụ để các đối tượng xấu thao túng nhận thức, kích động tâm lý đám đông và dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực và vô tình không gian mạng lại bị biến thành nơi truyền đi những tin giả, tin giật gân, những lời xúc phạm, bôi nhọ hay những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Những thông tin "rác", "lệch chuẩn", … gây cho người sử dụng những sự ức chế, phiền hà, làm lệch đi mục đích sử dụng ban đầu.

Để giữ cho "ngôi nhà chung" ấy luôn sạch, đẹp và an toàn, ngày 15/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174 sẽ thức có hiệu lực, bổ sung nhiều chế tài mạnh tay đối với hành vi vi phạm trên mạng xã hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định xử phạt đối với quản trị viên các hội nhóm, fanpage.

Theo đó, ngoài xử phạt tiền, fanpage, hội nhóm, kênh nội dung hoặc tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân, uy tín tổ chức… có thể bị buộc khóa hoạt động.

Quy định mới được xem là bước siết chặt quản lý không gian mạng, tăng tính răn đe đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để câu view, phát tán tin giả, kích động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.


Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng từ Điện lực Việt Nam, người dân cần biết

Thông báo quan trọng từ Điện lực Việt Nam, người dân cần biết Nổi bật

Quy định mới cho tất cả người lao động nghỉ không lương 14 ngày trở lên từ 1/7

Quy định mới cho tất cả người lao động nghỉ không lương 14 ngày trở lên từ 1/7 Nổi bật

Dùng băng dính thay đổi biển số, thanh niên ở Thanh Hóa đi "xế hộp" nhận cái kết đắng

Dùng băng dính thay đổi biển số, thanh niên ở Thanh Hóa đi "xế hộp" nhận cái kết đắng

10:59 , 24/06/2026
Không chốt được sổ BHXH vì công ty nợ tiền, người lao động phải làm gì?

Không chốt được sổ BHXH vì công ty nợ tiền, người lao động phải làm gì?

10:30 , 24/06/2026
Sáng 24/6, người dân Hà Nội trầm trồ với cảnh tượng hiếm thấy trên bầu trời

Sáng 24/6, người dân Hà Nội trầm trồ với cảnh tượng hiếm thấy trên bầu trời

10:10 , 24/06/2026
200 chủ xe ô tô, xe máy trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

200 chủ xe ô tô, xe máy trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

10:05 , 24/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên