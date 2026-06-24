200 chủ xe ô tô, xe máy trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Công an yêu cầu các chủ phương tiện vi phạm trong danh sách nhanh chóng liên hệ để giải quyết theo quy định.
- 23-06-2026250 chủ xe bị phạt nguội theo Nghị định 168 giữa tháng 6 khẩn trương nộp phạt
- 20-06-2026448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất
- 17-06-2026Danh sách phạt nguội trong tuần qua, các chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
- 15-06-2026362 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Công an tỉnh Hưng Yên ngày 23/6/2026 cho biết, trong tuần từ ngày 15/6/2026 đến ngày 21/6/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 200 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội theo Nghị định 168.
Cụ thể, ghi nhận 174 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, 22 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 3 lượt phương tiện vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168
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