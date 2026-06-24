Từ 1/7, một loại giấy tờ sẽ hết hạn, người dân chú ý

Câu hỏi 1/5: Từ ngày nào vé tháng giấy xe buýt Hà Nội sẽ hết hạn và không còn giá trị sử dụng?

A. 1/6/2026

B. 1/7/2026

C. 1/8/2026

D. 1/9/2026

Đáp án đúng là: B. 1/7/2026

Giải thích: Theo thông báo của đơn vị vận hành xe buýt Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, vé tháng giấy sẽ chính thức hết hạn và không còn được chấp nhận trên các tuyến xe buýt. Hành khách đang sử dụng vé tháng giấy cần chuyển sang thẻ vé điện tử (thẻ vật lý gắn chip hoặc thẻ ảo trên ứng dụng) để tránh gián đoạn việc đi lại.

Câu hỏi 2/5: Thẻ miễn phí bằng nhựa không gắn chip sẽ hết hạn vào ngày nào?

A. 1/7/2026

B. 15/7/2026

C. 1/8/2026

D. 1/9/2026

Đáp án đúng là: C. 1/8/2026

Giải thích: Bên cạnh vé tháng giấy hết hạn từ 1/7, thẻ miễn phí bằng nhựa không gắn chip sẽ hết giá trị sử dụng từ ngày 1/8/2026. Người dùng hai loại vé/thẻ này cần chủ động chuyển sang thẻ vé giao thông điện tử để tiếp tục sử dụng dịch vụ xe buýt.

Câu hỏi 3/5: Người dân có thể đăng ký thẻ vé tháng điện tử qua ứng dụng nào?

A. iHanoi và Thẻ vé giao thông HN

B. Chỉ qua iHanoi

C. Zalo hoặc VNeID

D. Không thể đăng ký online

Đáp án đúng là: A. iHanoi và Thẻ vé giao thông HN

Giải thích: Người dân có thể đăng ký thẻ vé tháng điện tử qua ứng dụng iHanoi (đăng nhập VNeID hoặc số điện thoại) hoặc ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN”. Ngoài ra, có thể đến các điểm bán vé hoặc điểm hỗ trợ để được hướng dẫn trực tiếp.

Câu hỏi 4/5: Những ai không bắt buộc phải đổi vé tháng giấy?

A. Học sinh, sinh viên

B. Người đi vé lượt (khách vãng lai)

C. Công nhân khu công nghiệp

D. Người cao tuổi

Đáp án đúng là: B. Người đi vé lượt (khách vãng lai)

Giải thích: Quy định chỉ áp dụng cho người đang dùng vé tháng giấy. Khách đi lẻ, du khách hoặc người thỉnh thoảng đi xe buýt vẫn có thể mua vé lượt thông thường khi lên xe, không cần chuyển sang thẻ điện tử.

Câu hỏi 5/5: Mục tiêu chính của việc chuyển từ vé giấy sang vé điện tử là gì?

A. Số hóa quản lý vận tải công cộng, giảm gian lận và chuẩn bị liên thông metro

B. Tăng giá vé cho hành khách

C. Giảm số lượng tuyến xe buýt

D. Chỉ phục vụ người dùng smartphone

Đáp án đúng: A. Số hóa quản lý vận tải công cộng, giảm gian lận và chuẩn bị liên thông metro

Giải thích: Việc chuyển sang vé điện tử giúp quản lý dễ dàng hơn, giảm gian lận vé, cập nhật dữ liệu thời gian thực và chuẩn bị cho mục tiêu liên thông giữa xe buýt với hệ thống metro trong tương lai tại Hà Nội.