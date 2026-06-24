Còn mấy ngày nữa miền Bắc sẽ có mưa to, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 24/6), Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C. Còn tại Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất trên ngưỡng 40 độ C.

Dự báo, từ ngày 26/6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ. Từ đêm 25/6 đến 30/6, khu vực này khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ từ đêm 26/6 đến đêm 28/6, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 28-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng; trung du và đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc (từ Tp. Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk) ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27-40 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-34 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.