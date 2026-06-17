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Nhiều tỉnh miền Bắc sắp có mưa to đến rất to

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Theo dự báo, từ nay đến ngày 19/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa lớn (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (17/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 19/6: khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ ngày 20/6, khu vực trung du và đồng bằng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, sau đó nắng nóng tiếp tục mở rộng ra các nơi khác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/6

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 27-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Theo Duy Anh

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