Clip phẫn nộ: Nam thanh niên sức dài vai rộng xô cửa va trúng bé gái, bị nhắc nhớ thì quay sang

Theo thông tin hiển thị từ camera an ninh của cửa hàng, sự việc xảy ra vào khoảng 19h31 tối ngày 15/06/2026. Vào thời điểm trên, một bé gái mặc váy màu hồng đang đứng chơi một mình ngay sát khu vực cánh cửa kính ra vào của cửa hàng.

Cùng lúc đó, một nam thanh niên chạy xe đạp đến, trên vai đeo ba lô và đầu vẫn đội mũ bảo hiểm. Thay vì quan sát không gian bên trong hoặc dùng tay đẩy cửa một cách nhẹ nhàng, thanh niên này lại dùng lực rất mạnh, bất ngờ đẩy phăng cánh cửa kính để bước vào bên trong mua đồ.

Thanh niên xô cửa vào bé gái, khi bị mẹ bé gái nhắc nhở thay vì xin lỗi thì nam thanh niên tương tác luôn người mẹ

Do cú xô cửa quá mạnh và đột ngột, cánh cửa kính lớn đã đập thẳng vào người bé gái đang đứng phía sau. Cú va chạm mạnh khiến cháu bé bị đau, giật mình hoảng sợ và lùi lại phía sau.

Đáng nói, sau khi gây ra vụ va chạm, nam thanh niên này hoàn toàn nhận thức được việc mình vừa làm đau một đứa trẻ. Tuy nhiên, thay vì quay lại hỏi thăm tình hình của cháu bé và đưa ra một lời xin lỗi thiện chí, gã trai này lại dửng dưng coi như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên đi thẳng vào quầy thu ngân của cửa hàng.

Chứng kiến con gái mình bị đau do sự vô ý của người khác, người mẹ (mặc bộ đồ màu trắng, đội mũ bảo hiểm màu đỏ) đang đứng ở ngoài sân lập tức đi vào bên trong. Chị tiến đến vị trí của nam thanh niên để nhắc nhở về hành vi bất cẩn, đi đứng thiếu quan sát của anh ta.

Người mẹ vào phòng nhắc nhở nam thanh niên vì làm cửa đập vào con mình nhưng nam thanh niên không nhận lỗi, tỏ thái độ thách thức và tranh cãi qua lạ. Liền sau đó, đối tượng bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt người mẹ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Hành vi hung hãn, coi thường phụ nữ của gã trai đã vấp phải sự phản kháng của những người xung quanh. Ngay khi thấy người mẹ bị tấn công vô cớ, một nam hành khách mặc áo xám đứng cạnh đó đã lập tức lao vào can ngăn, đẩy gã thanh niên ra xa để bảo vệ người phụ nữ.

Biết mình bị phản ứng dữ dội và không thể tiếp tục hung hăng, nam thanh niên này nhanh chóng quay đầu đi thẳng ra cửa, leo lên xe đạp và vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường. Quá bức xúc trước hành vi côn đồ, người mẹ cùng một số người dân trong quán đã nhanh chóng đuổi theo phía sau để bắt giữ đối tượng.

Chỉ vài giờ sau khi đoạn clip dài hơn 30 giây được trích xuất từ camera an ninh và chia sẻ lên các diễn đàn mạng xã hội, nó đã nhanh chóng tạo nên một làn sóng phẫn nộ vô cùng lớn từ cộng đồng mạng. Hàng chục ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận đều tập trung chỉ trích lối sống ích kỷ, thô bạo và thiếu giáo dục của nam thanh niên đi xe đạp.

Một số bình luận bức xúc từ cư dân mạng:

"Xem clip mà tức điên người. Đi đứng vô ý làm đau trẻ con đã là sai, người ta vào nhắc nhở còn giở thói đàn ông mặc váy, ra tay đánh phụ nữ. Loại người này cần phải bị xã hội lên án và cơ quan chức năng xử lý nghiêm!"

"Hành vi này quá côn đồ và coi thường pháp luật. Ngay giữa ban ngày ban mặt, ở nơi đông người mà sẵn sàng hành hung một người mẹ đang bảo vệ con mình. Mong công an sớm tìm ra danh tính anh này."

"Cảm ơn anh thanh niên áo xám đã kịp thời can thiệp. Xã hội cần nhiều người dám đứng ra bảo vệ cái đúng như vậy để những kẻ hung hãn không có cơ hội làm càn."

Sự việc trên không chỉ là một vụ va chạm hay xích mích nhỏ nơi công cộng, mà nó còn là hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử của một bộ phận người trẻ hiện nay. Chỉ vì cái tôi quá lớn và thói hung hăng sẵn có, một lời xin lỗi đơn giản đã biến thành một hành vi bạo lực đáng lên án.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang tích cực chia sẻ hình ảnh cận mặt của nam thanh niên từ camera với hy vọng lực lượng chức năng hoặc người dân khu vực sớm tìm ra danh tính của đối tượng này để làm rõ vụ việc, trả lại sự công bằng cho mẹ con cháu bé.