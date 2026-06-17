Người đàn ông đi ngược chiều, tông cụ ông 80 tuổi tử vong rồi bỏ chạy: Lời khai tại cơ quan công an gây chú ý

Ngày 17/6, Công an TP Đồng Nai cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã nhanh chóng truy xét, làm rõ đối tượng gây tai nạn giao thông làm chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, tối 7/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai tiếp nhận tin báo từ Công an phường Biên Hòa về vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên đường Bùi Hữu Nghĩa, thuộc khu phố Đồng Nai, phường Biên Hòa.

Theo đó, khoảng 16h20 cùng ngày, ông L.H.K. (SN 1945, ngụ phường Biên Hòa) điều khiển xe máy biển số 60FE-1221 lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa theo hướng vòng xoay Hóa An đi ngã tư Chợ Đồn. Khi đến khu vực trước số nhà 95/14, ông K. xảy ra va chạm với xe máy biển số 60N5-9826 do một người đàn ông điều khiển theo hướng ngược chiều.

Đinh Trung Hiếu (SN 1973, ngụ khu phố Thới Sơn, phường Tân Triều) đã đến cơ quan công an trình diện

Cú va chạm khiến ông K. cùng phương tiện ngã xuống đường, bị chấn thương sọ não nặng. Mặc dù vậy, người điều khiển xe máy gây tai nạn đã không dừng lại cứu giúp nạn nhân mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Ông K. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trong ngày.

Nhận tin, Công an có mặt triển khai các biện pháp truy xét đối tượng gây tai nạn bỏ trốn. Bằng việc rà soát, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trên nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng đã lần theo hành trình của phương tiện gây tai nạn. Ngày 8/6, Công an xác định Đinh Trung Hiếu (SN 1973, ngụ khu phố Thới Sơn, phường Tân Triều) là nghi can nên đã vận động. Sau đó, Hiếu đã tự nguyện mang phương tiện liên quan đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra trình diện.

Tại Công an, Hiếu thừa nhận đã điều khiển xe máy đi ngược chiều, dẫn đến va chạm với xe của ông K. đang lưu thông đúng phần đường. Sau khi gây tai nạn, do lo sợ bị xử lý nên Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường và không thực hiện việc cứu giúp người bị nạn.

Hiện Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Công an, hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, không cứu giúp người bị nạn không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà còn đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm công dân. Trong nhiều trường hợp, việc chậm trễ đưa nạn nhân đi cấp cứu có thể làm mất đi cơ hội sống còn của người bị nạn.

Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện đi ngược chiều, chạy quá tốc độ hoặc có các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Khi xảy ra va chạm giao thông, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, giữ nguyên hiện trường trong khả năng cho phép, kịp thời cứu giúp người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo quy định. Đây không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm, lương tâm và văn hóa ứng xử của mỗi người khi tham gia giao thông.