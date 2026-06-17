Kiểm tra phòng trọ, bắt Võ Tuyền Duy SN 2002

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 16/6/2026 cho biết, Công an xã Yên Khánh mới đây đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, vừa qua, tại thôn Thông 2, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Tổ công tác của Công an xã Yên Khánh kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Võ Tuyền Duy, sinh năm 2002, thường trú tại Ấp 5, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau, hiện đang ở nhà trọ trên địa bàn xã cất giấu 1 túi nilon bên trong có 0,46 gam ma túy đá, Duy khai mua về để sử dụng.

Đối tượng Phạm Văn Hoàn - Ảnh: Công an Ninh Bình

Đối tượng Võ Tuyền Duy - Ảnh: Công an Ninh Bình

Đấu tranh làm rõ, Võ Tuyền Duy khai mua số ma túy trên của Phạm Văn Hoàn (sinh năm 1985, trú tại xóm Trung B, Nhuận Hải, xã Yên Khánh). Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi, vi phạm của mình.

Hiện Công an xã Yên Khánh đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.