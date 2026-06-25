Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đảm nhận thêm nhiệm vụ quan trọng

| | Xã hội

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội, là Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga là Phó Trưởng Ban Thường trực.

Chiều 24/6, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Đề án Định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Tại Phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Cao Mạnh Linh đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: QH

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 16 thành viên, trong đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh là Trưởng Ban; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga là Phó Trưởng Ban Thường trực; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Cao Mạnh Linh là Phó Trưởng Ban.

Thành viên Ban Chỉ đạo còn có đại diện các cơ quan như: Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh cho biết, đây là đề án có ý nghĩa chiến lược, mang tính mở đường, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XVI.

Giống như đề án của Đảng ủy Quốc hội về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân”, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội có một định hướng về hoạt động giám sát cho cả nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng đề án là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ, do đó, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị rất lớn từ các cơ quan cũng như từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang dùng Zalo chú ý thông báo mới

Tất cả người dân đang dùng Zalo chú ý thông báo mới Nổi bật

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ EVN

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ EVN Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam nguyên kiểm sát viên Lê Thị Hồng Nhung

Thi hành lệnh bắt tạm giam nguyên kiểm sát viên Lê Thị Hồng Nhung

07:29 , 25/06/2026
9 tỉnh thành chạm đỉnh nắng nóng đặc biệt gay gắt 40°C

9 tỉnh thành chạm đỉnh nắng nóng đặc biệt gay gắt 40°C

07:21 , 25/06/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Đình Lâm SN 1984

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Đình Lâm SN 1984

21:35 , 24/06/2026
Công an điều tra về số tiền, vàng trị giá hơn 300 triệu đồng: Nam thanh niên SN 1997 là nghi phạm

Công an điều tra về số tiền, vàng trị giá hơn 300 triệu đồng: Nam thanh niên SN 1997 là nghi phạm

20:40 , 24/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên