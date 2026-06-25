Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đảm nhận thêm nhiệm vụ quan trọng

Chiều 24/6, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Đề án Định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Tại Phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Cao Mạnh Linh đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: QH

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 16 thành viên, trong đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh là Trưởng Ban; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga là Phó Trưởng Ban Thường trực; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Cao Mạnh Linh là Phó Trưởng Ban.

Thành viên Ban Chỉ đạo còn có đại diện các cơ quan như: Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh cho biết, đây là đề án có ý nghĩa chiến lược, mang tính mở đường, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XVI.

Giống như đề án của Đảng ủy Quốc hội về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân”, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội có một định hướng về hoạt động giám sát cho cả nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng đề án là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ, do đó, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị rất lớn từ các cơ quan cũng như từng thành viên Ban Chỉ đạo.