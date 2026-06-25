Thi hành lệnh bắt tạm giam nguyên kiểm sát viên Lê Thị Hồng Nhung

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Hồng Nhung — cựu kiểm sát viên thuộc VKSND TP Hà Nội. Bị can này bị điều tra về hành vi "Làm sai lệch hồ sơ vụ án", báo Công an nhân dân đưa tin.

Động thái tố tụng này là kết quả từ việc mở rộng điều tra một vụ án hình sự khác có tính chất "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Trong quá trình thu thập và rà soát toàn bộ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến đường dây tội phạm do Đỗ Ngọc Hà cùng các đồng phạm thực hiện về các tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã phát hiện ra những bất thường đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Tiền Phong, trong hệ thống hồ sơ tồn tại tới 2 văn bản Bản kết luận điều tra vụ án hình sự. Điều đáng nói là hai văn bản này có cùng một số hiệu, trùng khớp hoàn toàn về ngày, tháng, năm ban hành nhưng nội dung bên trong lại có sự mâu thuẫn sâu sắc.

Các hành vi đánh bạc và số tiền sát phạt của các đối tượng đã bị thay đổi, dẫn đến mức tiền chênh lệch dòng tiền giữa hai bản kết luận lên tới hơn 89 tỷ đồng. Khoản tiền khổng lồ này hoàn toàn bị bỏ ngoài sổ sách và không được Hội đồng xét xử tuyên tịch thu để sung công quỹ nhà nước theo luật định.

Dẫn thông tin kết quả xác minh bước đầu từ cơ quan điều tra, ZNews cho hay, trong thời gian được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố, giám sát hoạt động điều tra và kiểm sát xét xử vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm, bị can Lê Thị Hồng Nhung đã cố tình dùng thủ đoạn để làm sai lệch các thông tin, tài liệu trong hồ sơ vụ án.

Bị can Lê Thị Hồng Nhung (bên trái). Ảnh: Báo Tiền Phong

Hành vi cố ý làm trái của cựu nữ kiểm sát viên này đã trực tiếp làm sai lệch bản chất vụ án, khiến quá trình truy tố của VKSND TP Hà Nội lẫn phiên tòa xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Hà Nội sau đó đã bỏ lọt hàng loạt hành vi phạm pháp cùng số tiền đánh bạc rất lớn của các bị can.

Không chỉ dừng lại ở sai phạm của cựu kiểm sát viên, Cơ quan điều tra VKSND tối cao còn phát hiện một danh sách dài các đối tượng có dính líu trực tiếp đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chưa từng bị xem xét hay xử lý kỷ luật.

Để xử lý triệt để, ngày 26/5/2026, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã hoàn tất thủ tục bàn giao và chuyển dịch toàn bộ các tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội thụ lý theo đúng thẩm quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, trong các ngày 30/5/2026 và 4/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã lập tức ra lệnh khởi tố và bắt tạm giam thêm 8 bị can liên quan về các tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" để tiến hành phục hồi điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được Cơ quan điều tra VKSND tối cao tập trung lực lượng để tiếp tục mở rộng đấu tranh, quyết tâm làm rõ hành vi sai phạm của những cá nhân, tổ chức khác có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.