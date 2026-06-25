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9 tỉnh thành chạm đỉnh nắng nóng đặc biệt gay gắt 40°C

| | Xã hội

Trưa nay (24/6), nhiệt độ nhiều nơi ở "chảo lửa" miền Bắc và miền Trung chạm đỉnh nắng nóng đặc biệt gay gắt 40°C, trời oi bức, ngột ngạt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm nay là ngày nắng nóng nhất từ đầu tháng 6, nhiệt độ nhiều nơi vượt 39°C.

Theo đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Đồng bằng Bắc Bộ, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ dao động 36-39°C, có nơi trên 39°C.

Nhiệt độ thực đo lúc 13h trưa nay tại một số nơi vượt mức 39°C như: Hoà Bình (Phú Thọ) 39,2°C; Láng (Hà Nội) 39,6°C; Nho Quan (Ninh Bình) 39,3°C; Sầm Sơn (Thanh Hoá) 39,8°C; Tây Hiếu (Nghệ An) 39,1°C; Hương Khê, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cùng ghi nhận mức nhiệt 39,3°C; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 39,5°C; Đồng Hới, Đông Hà (Quảng Trị) lần lượt là 39,6°C và 39,9°C; Tam Kỳ (Đà Nẵng) 39,1°C; Hoài Nhơn (Gia Lai) 39,5°C.

Ngày 25/6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Trong chiều tối và đêm nay (24/6), vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa giúp giải nhiệt nên sang ngày 25/6, khu vực này còn xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

Từ 26/6, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ.

Ngày 25-26/6, khu vực Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 37-39°C, có nơi trên 40°C. Độ ẩm trong không khí giảm thấp xuống mức 45-50% càng khiến thời tiết trở nên khô nóng, ngột ngạt.

Nắng nóng ở các địa phương này khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Miền Bắc đang trải qua ngày nắng nóng nhất từ đầu tháng 6. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4°C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo Huệ Nguyễn

VTC News

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