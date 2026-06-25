Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý mức phạt tăng gấp đôi Nghị định 168 từ 1/7

HĐND thành phố Hà Nội gần đây đã thông qua Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô 2026).

Cụ thể, căn cứ tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND quy định về 04 hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, từ 01/7/2026, Hà Nội tăng mức xử phạt vi phạm giao thông cao hơn Nghị định 168/2024/NĐ-CP như sau:

Đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ không được quy định trong Nghị quyết, việc xử phạt sẽ thực hiện theo Nghị định số 282 và Nghị định số 168 của Chính phủ. Hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm cũng được áp dụng theo các nghị định hiện hành.

Nghị quyết quy định, người có thẩm quyền xử phạt theo Nghị định số 282, Nghị định số 168 và Nghị định số 189 của Chính phủ có thẩm quyền xử phạt tương ứng đối với các hành vi vi phạm được quy định tại Nghị quyết của TP Hà Nội.

Về nguyên tắc áp dụng, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm là mức áp dụng đối với cá nhân; đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức tiền phạt của tổ chức gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

HĐND TP Hà Nội giao UBND thành phố triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra, thanh tra và trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, tiếp nhận, phát hiện, xử lý, thống kê, phân tích dữ liệu về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.