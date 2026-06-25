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Vô tư tập lắc vòng trên đường ray tàu hỏa, người phụ nữ SN 1979 ở Lạng Sơn bị xử lý

| | Xã hội

Người phụ nữ ở Lạng Sơn bị CSGT lập biên bản, xử phạt sau khi thừa nhận hành viđứng tập lắc vòng trên đường ray tàu hỏa theo phản ánh của người dân gửi đến đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người phụ nữ đứng tập lắc vòng trên đường ray tàu hỏa.

Ngày 24/6, thực hiện chỉ đạo về việc xác minh, xử lý các phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông được tiếp nhận qua số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Trạm CSGT Tùng Diễn tiến hành xác minh một trường hợp vi phạm được người dân phản ánh.

Người phụ nữ đứng tập lắc vòng trên đường ray tàu hỏa. Ảnh chụp màn hình

Qua xác minh, Trạm CSGT Tùng Diễn phối hợp với Công an xã Tân Thành đã mời bà L.T.L. (SN 1979, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà L.T.L. thừa nhận hành vi vi phạm như nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi "đứng trên đường sắt", xảy ra vào khoảng 16h03 ngày 22/4 tại Km89+192 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ, hành vi này bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Bà L.T.L. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi, đứng, ngồi hoặc thực hiện các hành vi khác trong phạm vi đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Nam An

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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