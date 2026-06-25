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Công an đồng loạt kiểm tra đột xuất 8 cơ sở kinh doanh

| | Xã hội

Công an phường Hải Châu vừa đồng loạt triển khai 08 tổ công tác, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 08 cơ sở kinh doanh.

Công an TP Đà Nẵng ngày 25/6/2026 cho biết, Công an phường Hải Châu vừa đồng loạt triển khai 08 tổ công tác, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 08 cơ sở kinh doanh mặt hàng đồng hồ trên địa bàn phường, theo đó phát hiện hàng trăm đồng hồ nghi giả mạo.

Theo kết quả kiểm tra, có 02 cơ sở chấp hành tốt các quy định, cung cấp đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của sản phẩm. Tại 06 cơ sở còn lại, Công an phường đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn 442 sản phẩm chưa chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ. Đáng chú ý, trong đó có 166 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại thị trường Việt Nam như: Gucci, Orient, Rolex, Omega, Tissot, Citizen,…

Hiện Công an phường Hải Châu đã tiến hành lập biên tạm giữ, niêm phong toàn bộ số tang vật trên để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó vài ngày, Đội Quản lý thị trường số 12 TP Đồng Nai phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Đồng Nai phát hiện, tạm giữ hơn 400 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá ước tính trên 800 triệu đồng.

Cụ thể, vào ngày 16/6, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh M.T. tại chợ Đồng Xoài, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai do bà N.T.K.L làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh nhiều sản phẩm đồng hồ, kính mắt mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Daniel Wellington, Rolex, Burberry, Chanel, Dior và Gucci có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong tang vật - Ảnh: Cục QLTT Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong tang vật - Ảnh: Cục QLTT

Kết quả kiểm đếm ban đầu xác định có 418 sản phẩm gồm 338 đồng hồ và 80 kính mắt các loại có dấu hiệu vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết hơn 807 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Đội Quản lý thị trường số 12 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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