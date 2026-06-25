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Du khách trải chiếu ngồi ăn uống dưới lòng đường ở thác Bản Giốc, rồi đăng facebook khoe: Đã bị xử lý

| | Xã hội

Mời làm việc người phụ nữ ngồi ăn uống giữa đường tại khu du lịch thác Bản Giốc

Hình ảnh một nhóm du khách ngồi ăn uống ngay trên phần đường giao thông tại khu vực thác Bản Giốc (Cao Bằng) được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Sau khi xác minh, cơ quan Công an đã lập biên bản xử lý người phụ nữ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/6, Công an xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Chu Thị T. (SN 1972, trú tại phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng) về hành vi tập trung đông người, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông.

Cụ thể vào ngày 13/6/2026, bà T. cùng một nhóm bạn đến tham quan Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy. Trong quá trình tham quan, cả nhóm đã tập trung ngồi ăn uống ngay trên phần đường giao thông trong khu vực du lịch.

Hành vi này không chỉ gây cản trở việc đi lại của các phương tiện và du khách khác mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hình ảnh sự việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội Facebook và nhanh chóng lan truyền.

Nhóm du khách ngồi ăn uống ngay trên phần đường giao thông tại khu vực thác Bản Giốc (Cao Bằng)

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Đàm Thủy đã tiến hành xác minh, mời bà Chu Thị T. đến làm việc. Tại cơ quan Công an, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết đã nhận thức được việc tụ tập đông người, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông là hành vi trái quy định của pháp luật.

Ngày 22/6, Công an xã Đàm Thủy đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Chu Thị T. về hành vi “Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông”, theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua vụ việc, Công an xã Đàm Thủy khuyến cáo người dân và du khách khi đến tham quan, du lịch trên địa bàn cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hoặc hành lang an toàn giao thông để tổ chức ăn uống, vui chơi hay tụ tập đông người.

Bà Chu Thị T. làm việc với cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho cộng đồng.

Trong thời gian tới, Công an xã Đàm Thủy sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Hương Trà

(Nguồn: Công an tỉnh Cao Bằng)

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

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