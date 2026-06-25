Tạm giữ khẩn cấp Trần Văn Long SN 1988

Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Long (38 tuổi, trú tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, vào 23h00’ ngày 22/6/2026, Trung tâm TTCH Công an TP Hà Nội nhận tin báo có đối tượng cầm dao chém vào kính một số ô tô đỗ tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, phường Tây Hồ.

Trung tâm đã điều động lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh và Công an phường Tây Hồ triển khai đến hiện trường, khống chế đối tượng cùng cùng tang vật (02 con dao) về trụ sở Công an phường để đấu tranh, làm rõ.

Tại trụ sở, lực lượng Công an đã xác định danh tính đối tượng gây ra vụ việc là Trần Văn Long, đã có tiền án về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy). Trần Văn Long khai nhận, trước đó do có mâu thuẫn, xích mích với một nhóm người (không quen biết) trong lúc hát karaoke nên Long đã cầm 02 con dao (01 dao phay, 01 dao gọt hoa quả) đi tìm nhóm trên để giải quyết mâu thuẫn nhưng không tìm thấy.

Đối tượng Trần Văn Long - Ảnh: Công an Hà Nội

Long đi bộ trên vỉa hè dọc tuyến Nguyễn Hoàng Tôn, hướng đi Võ Chí Công, vừa đi vừa cầm dao chém vào kính của nhiều ô tô đỗ ven đường.

Căn cứ tài liệu xác minh, Công an phường Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Long về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.

Hiện, Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng, xác minh người bị hại và xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý theo quy định của pháp luật.