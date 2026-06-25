Đưa cô gái quen qua mạng đi ăn hải sản, thanh niên bị bỏ lại với hóa đơn 16 triệu: Hé lộ thái độ khi làm việc với công an

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị giữ lại tại một quán hải sản ở Phú Thọ do chưa thanh toán hóa đơn ăn uống, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc được cho là xảy ra tại Việt Trì (Phú Thọ) ngày 24/6 vừa qua. Nam thanh niên được một nhóm phụ nữ mời đi ăn hải sản. Trong bữa ăn, nhóm khách gọi nhiều món có giá trị cao như cua Cà Mau, tôm hùm và tôm Alaska.

Nam thanh niên không chịu thanh toán hóa đơn ăn uống 16 triệu đồng mà còn nằm dài ra quán

Sau khi dùng bữa, những người phụ nữ được cho là đã rời đi trước, để lại nam thanh niên cùng hóa đơn có giá trị khoảng 16 triệu đồng. Đoạn clip cho thấy người này có nhiều biểu hiện lúng túng, đi lại trong quán trong khi chưa thể thanh toán khoản tiền trên.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip, do không có tiền thanh toán hóa đơn nên thành niên liên tục có những hành động lạ như nằm dài trong quán, hay liên tục múa may tại khu vực quầy thu ngân.

Theo như chia sẻ được biết, sau đó phía quán hải sản đã mời công an đến để giải quyết vụ việc.

Hiện thông tin về vụ việc vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tuy nhiên chưa rõ diễn biến cụ thể cũng như nguyên nhân dẫn đến sự việc. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tò mò về thực hư câu chuyện, đồng thời cho rằng nam thanh niên có thể đã rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi phải một mình đối mặt với hóa đơn có giá trị lớn.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng nếu thông tin lan truyền là chính xác, đây cũng là bài học về sự thận trọng trong các cuộc gặp gỡ, ăn uống với những người chưa thực sự quen biết.

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Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Vietnamnet, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan công an, người đàn ông trong vụ việc tên T., trú tại xã Tam Dương (tỉnh Phú Thọ). Qua xác minh ban đầu, gia đình T. cho biết người này có một số biểu hiện bất thường về tâm lý. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, T. cũng có dấu hiệu không ổn định.

Lãnh đạo Công an phường cho biết, T. quen một cô gái qua mạng xã hội rồi mời cô gái cùng nhóm khoảng 6-7 người, trong đó có cả trẻ em, đến quán hải sản ăn uống. Trong bữa ăn, nhóm khách gọi nhiều món hải sản có giá trị cao như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, ốc hương cùng nhiều loại đồ uống. Sau khi ăn không hết, nhóm khách còn yêu cầu quán đóng gói mang về.

Tuy nhiên, khi bữa ăn kết thúc, nhóm người đi cùng lần lượt rời khỏi quán, chỉ còn T. ở lại nhưng không thanh toán hóa đơn.

Sau đó, lực lượng công an đưa T. về trụ sở để làm việc. Quá trình làm việc, người này có biểu hiện lơ ngơ, không hợp tác và không ký biên bản.

Hiện Công an phường Việt Trì đã xác minh nhân thân, nơi cư trú của T. và sẽ phối hợp với cơ quan công an nơi người này cư trú để làm rõ tình trạng sức khỏe cũng như các tình tiết liên quan, làm căn cứ xử lý theo quy định.