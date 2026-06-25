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Ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Viết Huy 20 tuổi

| | Xã hội

Hồ Viết Huy bị bắt khẩn cấp cùng 8 đối tượng khác.

Ngày 24/6/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp 9 đối tượng mang hung khí nguy hiểm tham gia vụ hỗn chiến trong đêm khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ án này còn có 8 đối tượng chưa đủ 18 tuổi được cho gia đình bảo lãnh và 2 đối tượng đang điều trị ở bệnh viện chờ xử lý sau.

Theo điều tra ban đầu, P.V.T. (16 tuổi) và Hồ Viết Huy (20 tuổi) cùng trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk có mâu thuẫn với nhau từ trước. Khoảng 21 giờ ngày 19/6, cả 2 nhắn tin qua ứng dụng Messenger hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 1 giờ ngày 20/6, cả 2 rủ thêm hàng chục đối tượng mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đến bờ đập sinh thái, thuộc thôn 1, xã Ea Drăng để đánh nhau.

Hàng chục đối tượng liên quan bị Công an triệu tập làm việc.

Tại đây, cả 2 nhóm cầm dao rựa, nỏ bắn đạn bi, gạch đá lao vào đánh nhau. Hậu quả, khiến 2 người trong nhóm của Tùng bị chém gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Drăng đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh, điều tra và nhanh chóng làm rõ toàn bộ những đối tượng liên quan. Hung khí thu giữ gồm 10 con dao các loại, 1 nỏ bắn đạn bi sắt.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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