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Bắt đối tượng Nguyễn Thị Liệu 52 tuổi

| | Xã hội

Sau khi phát hiện, bắt quả tang đối tượng, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong toàn bộ vật chứng.

Công an tỉnh Cao Bằng ngày 26/6/2026 cho biết, vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 24/6/2026, Tổ công tác gồm Công an xã Phục Hòa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng và Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Liệu (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Liệu - Ảnh: Công an Cao Bằng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ: 01 cục lẫn bột màu trắng có khối lượng 1,41 gam đối tượng khai nhận là ma túy loại Heroin và các hạt tinh thể màu trắng có khối lượng 0,58 gam. Đối tượng khai nhận là ma túy dạng đá.

Sau khi phát hiện, bắt quả tang đối tượng, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong toàn bộ vật chứng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các thủ tục ban đầu phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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