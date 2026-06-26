Ai thấy Dương Văn Tuân SN 1972 ở đâu, liên hệ ngay SĐT 0988.592.538

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn thực hiện tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy tìm i Dương Văn Tuân

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý, điều tra xác minh vụ việc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ ngày 25/08/2025 đến ngày 08/09/2025, tại tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình xác minh do chưa xác định được người nghi vấn phạm tội đang ở đâu, nên ngày 08/06/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh, đã ra Quyết định truy tìm người đối với Dương Văn Tuân, sinh ngày 10/11/1972, cư trú tại Ấp Xóm Vông, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh, rất mong quần chúng Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng trên cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh, theo địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại: 02043.854.666 hoặc liên hệ đồng chí Dương Văn Tâm, Điều tra viên, số điện thoại: 0988.592.538 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.