Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gọi hơn 100 lần đến số điện thoại khẩn cấp 113, một người bị công an mời đến làm việc

| | Xã hội

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa mời làm việc một công dân nhiều lần gọi điện quấy rối số điện thoại 113.

Theo Bộ Công an, vào chiều 25/6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp mời một công dân đến trụ sở Công an xã Kim Sơn để làm việc về hành vi nhiều lần gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 nhưng không cung cấp thông tin liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo của lực lượng Công an.

Trước đó, trong ngày 22 và 23/6, công dân trên sử dụng điện thoại gọi đến số 113 trên 100 lần nhưng không đàm thoại, không cung cấp nội dung tin báo, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận tin của lực lượng Cảnh sát 113. 

Gọi hơn 100 lần đến số điện thoại khẩn cấp 113, một người bị công an mời đến làm việc- Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp Mời làm việc một công dân nhiều lần gọi điện quấy rối số 113.

Qua làm việc, công dân trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Cán bộ Công an đã tuyên truyền, nhắc nhở về trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng đúng mục đích số điện thoại khẩn cấp 113; đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm.

Qua đây, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khuyến cáo người dân chỉ sử dụng số điện thoại 113 để thông báo các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự cần sự hỗ trợ khẩn cấp của lực lượng Công an; không thực hiện các hành vi gọi điện quấy rối, cung cấp thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận và xử lý tin báo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger Nổi bật

Vụ shipper túm tóc kéo lê, hành hung cô gái ở Hà Nội: Nạn nhân tiết lộ diễn biến trước khi bị đánh

Vụ shipper túm tóc kéo lê, hành hung cô gái ở Hà Nội: Nạn nhân tiết lộ diễn biến trước khi bị đánh Nổi bật

Từ 1-7: Lương bác sĩ tăng, ai có thể nhận trên 20 triệu đồng/tháng?

Từ 1-7: Lương bác sĩ tăng, ai có thể nhận trên 20 triệu đồng/tháng?

09:12 , 28/06/2026
Mở rộng điều tra vụ hợp đồng kỳ nghỉ: Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng tại công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland

Mở rộng điều tra vụ hợp đồng kỳ nghỉ: Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng tại công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland

08:25 , 28/06/2026
Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty Metaland lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ như thế nào?

Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty Metaland lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ như thế nào?

07:29 , 28/06/2026
Ra quyết định khởi tố Trần Công Anh SN 2002 và em ruột

Ra quyết định khởi tố Trần Công Anh SN 2002 và em ruột

06:19 , 28/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên