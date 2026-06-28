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Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty Metaland lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ như thế nào?

| | Xã hội

Công an TP.HCM đã bắt 51 người là Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty Metaland để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hé lộ đường dây hoạt động bài bản với kịch bản khép kín nhằm đưa nạn nhân vào "ma trận" hợp đồng kỳ nghỉ.

Hệ thống nhân viên được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ

Liên quan đến vụ “Mở rộng điều tra vụ hợp đồng kỳ nghỉ xảy ra tại công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland” như đã thông tin, tối 27/6, Công an TPHCM đã bắt giữ 51 người là Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty này để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra, Công an xác định Công ty này có trụ sở ở số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TPHCM; Công ty này được tổ chức, vận hành tương tự phương thức, thủ đoạn tương tự với các doanh nghiệp “hợp đồng kỳ nghỉ” đã bị Công an điều tra trước đó.

Công an xác định, Ngô Quang Chiến (người đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ) sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội đã cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland  nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo. Trong số này có Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán. Ngoài ra, Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty Metaland lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ như thế nào?- Ảnh 1.

Từ trái qua phải: Hường - Lam - Phương - Hải - Anh

Dưới sự điều hành của nhóm này là hệ thống nhân viên được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình khép kín nhằm đưa khách hàng vào bẫy.

Nhóm cầm đầu chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Để tiếp cận nạn nhân, bộ phận telesale gọi điện mời tham dự các sự kiện tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập để đánh giá khả năng tài chính. Tại các buổi hội thảo, nhân viên tư vấn theo kịch bản có sẵn, đưa ra nhiều lời hứa hấp dẫn như khả năng cho thuê lại sinh lời cao. Nhóm này còn tạo áp lực bằng các chương trình ưu đãi có thời hạn, thúc ép khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán. Nhân viên được phép linh hoạt giảm giá trong khung quy định để tạo cảm giác ưu đãi đặc biệt, đồng thời được thưởng nếu bán sản phẩm với giá cao.

Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty Metaland lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ như thế nào?- Ảnh 2.

Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty Metaland lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ như thế nào?- Ảnh 3.

 

Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán.

 

Sau khi khách hàng đóng tiền, công ty trích lại một phần để chi trả dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên", nhằm tạo lòng tin và hạn chế khiếu nại. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp không thực hiện việc cho thuê lại như cam kết.

Để đối phó khi bị khiếu nại, nhóm cầm đầu chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền cũng nhanh chóng nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú. Liên quan đến lừa đảo liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, đến nay Công an TPHCM đã khởi tố gần 200 người là Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của các Công ty du lịch với số tiền chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

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