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Nhiều tỉnh miền Bắc sắp có mưa to đến rất to 2 ngày liên tiếp

| | Xã hội

Theo dự báo, từ đêm mai đến ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/6), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, từ khoảng đêm 28/6 đến sáng ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiều tỉnh miền Bắc sắp có mưa to đến rất to 2 ngày liên tiếp- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/6

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Theo Duy Anh

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